"Решили срезать углы": владельцы домов живут как на пороховой бочке из-за халатности застройщика

Представители компании уверяют, что все объекты недвижимости возведены согласно действующим нормам и неоднократно проверялись.

Ряд домовладельцев в новом микрорайоне "Clarke Close", что вблизи Коттенхэма (Кембриджшир, Великобритания) выразили серьезное недовольство качеством выполненных работ и услугами застройщика "Persimmon Homes". Несмотря на высокую стоимость недвижимости — до 500 тысяч фунтов стерлингов (около 24,4 млн грн), жители столкнулись с серьезными проблемами в своих домах, пишет местное издание Cambridgeshire Live.

52-летняя Весси Регистр переехала в свой дом в январе 2021 года, но сразу увидела недостатки: неровный газон, плохую подъездную дорогу и лужи у дверей во время дождя. На ее жалобы застройщик не отреагировал должным образом.

"Я заплатила очень много за этот дом. Почему меня заставляют платить еще больше? Вместо того чтобы наслаждаться своим жильем, бегаю за кем-то, чтобы исправить их ошибки", — жалуется Весси Регистр.

Не повезло и 57-летнему Полу Уайту, который получил ключи в августе 2022-го, но заехать смог только через месяц, поскольку его квартира нуждалась в дополнительном ремонте. Владелец составил список почти из 200 недостатков, среди которых протекающие душевые кабины, неровные стены, дефекты штукатурки и плинтусов, а также неправильно закрепленные шкафы.

"Я обратил внимание на многие вещи, которые можно было исправить на этапе строительства, но кто-то решил срезать углы", — добавляет мистер Уайт.

Пол Уайт составил список почти из 200 недостатков, которые допустил застройщик Фото: Cambridgeshire live

Другие жители жилого массива также пожаловались на неэффективный дренаж, проблемы в ванных комнатах, протекание гаражей, повреждение окон и дверей.

Застройщик, в свою очередь, заверил, что все объекты недвижимости построены в соответствии с действующими нормами и неоднократно проверялись, однако таки признал проблему с подтоплением садов, связывая это с экстремальными погодными условиями.

Компания пообещала договориться о встречах с недовольными домовладельцами для проведения ремонтных работ и устранения выявленных недостатков.

Жители жилого массива пожаловались на неэффективный дренаж, проблемы в ванных комнатах, протекание гаражей, повреждение окон и дверей Фото: Cambridgeshire live Жители жилого массива пожаловались на неэффективный дренаж, проблемы в ванных комнатах, протекание гаражей, повреждение окон и дверей Фото: Cambridgeshire live

Напомним, ранее Фокус писал об агенте по недвижимости Джули Бандок из Сиднея (Австралия), которая из-за своей неосмотрительности во время подготовки к осмотру случайно сожгла роскошный дом стоимостью $1,5 млн. Этот инцидент стал причиной судебного иска против самого риелтора и ее работодателя — компании Domain Residential Northern Beaches.

Кроме того, Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста, что в Великобритании, будут вынуждены снести дом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений для проведения строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка.