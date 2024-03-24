Уже в апреле: "живой Нострадамус" предупреждает человечество о трех днях темноты (фото)

Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, предупредил людей, что им стоит остерегаться магнитного солнечного луча, который может направиться прямо на Землю.

37-летний "живой Нострадамус" Атос Саломе из Бразилии предупредил о "мрачном будущем" и об отключении электроэнергии. Об этом пишет Daily Star.

Человек утверждающий, что может заглянуть в будущее, предупредил людей, что им стоит остерегаться магнитного солнечного луча, который может направиться прямо на Землю.

Мужчина стал известен как "живой Нострадамус" благодаря своим предсказаниям, многие из которых, как он утверждает, сбылись. Он считает, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II в прошлом году и покупку Илоном Маском компании Twitter. Теперь он предупреждает о выбросе корональной массы (КВМ), который может обрушиться на мир и вызвать глобальные отключения электроэнергии. По его словам, солнечный луч, который принесет три дня темноты, появится уже в следующем месяце.

37-летний Атос Саломе из Бразилии, которого называют "живым Нострадамусом" Фото: athos_salome/Instagram

В прошлом КВМ, плазменные и магнитные импульсы, испускаемые Солнцем, уже наносили ущерб спутникам и электросетям, но прорицатель предупреждает, что может наступить "полное солнечное затмение".

"В статье рассматриваются теории заговора вокруг Трех дней тьмы, совпадающих с полным солнечным затмением 8 апреля 2024 года и вызывающих опасения по поводу выбросов солнечной корональной массы (КВМ). Всплески плазмы и магнитного поля, способны повлиять на Землю, нарушив работу систем связи, электросетей и спутников", — сказал Саломе.

Мужчина, который стал известен как "живой Нострадамус"

Атос Саломе родился в Клаудио, небольшом городке в штате Минас-Жерайс(Бразилия).

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии. Атос Саломе имеет более чем десятилетний опыт работы в качестве паранормального исследователя и аналитика, а также профессиональную подготовку в области парапсихологии.

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии Фото: Daily Star

Саломе является самым молодым известным исследователем паранормального в Бразилии. Он оказался в центре внимания после того, как сделал несколько точных предсказаний. Одно из них — его знаменитое предсказание о вспышке пандемии COVID-19 в 2020 году, которым он поделился с одним известным пастором через мессенджер в 2012 году. Об этом пишет Issue Wire.

Ранее Фокус сообщал, что строитель нашел спрятанное "письмо в будущее" 1941 года. В записке было сказано о тяжелых условиях труда и о том, что пришлось пережить авторам послания. Они также дали совет будущим поколениям на случай полномасштабного конфликта.

Также стало известно, что женщина заметила послание Судного дня во время ремонта старинного дома. Создательница контента призналась, что была сбита с толку сообщением под обоями и пыталась выяснить его значение. Пользователи соцсетей не на шутку напугались увидев кадры, которыми поделилась девушка.