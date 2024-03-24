Жители острова не имеют иммунитета к распространенным заболеваниям. Они не знают, как добыть еду или найти кров в городе.

Искусственный интеллект Gemini от Google ответил на острые вопросы о том, что будет с островитянами, если они окажутся в Лондоне. ИИ утверждает, что племя северных сентинельцев, которое редко контактировало с остальным миром, не сможет выжить в столице Великобритании, для них это было бы фатальным испытанием, сообщает Daily Star.

Gemini от Google считает, что племя, живущее без контактов с остальным миром, не выживет в Лондоне, поскольку "не знает, что такое супермаркет".

Северный Сентинелский остров, один из Андаманских островов, индийского архипелага в Бенгальском заливе, имеет полный запрет на посещение туристов, опасаясь, что болезни могут распространиться и убить население.

Северный Сентинельский остров Фото: newsbugz.com

Попытки связаться с островитянами совсем недавно закончились смертью исследователей. Но и перспективы выжить в современном мире для островитян выглядит не очень хорошо.

"Чрезвычайные трудности" жизни в Лондоне для члена сентинельского племени были бы слишком трудными, чтобы справиться с ними. ИИ предупредил, что они, скорее всего, умрут, если их заставят жить в столице. Сентинельцы — племя охотников-собирателей. Они не знают, как добыть еду или найти кров в городе. Им не хватает инструментов и знаний, чтобы ориентироваться в супермаркете или безопасно развести огонь", — говорится в публикации.

ИИ предположил, что передвигаться по городу островитянам будет непросто, поскольку густонаселенные районы очень "контрастируют с тропическим лесом". Также сентинельцы не знают, что такое дорожное движение, здания или искусственное освещение. Большое значение в выживании будут иметь яыковые барьеры потому, что сентинельский язык неизвестен посторонним. А это делает общение "невозможным".

"Их культура вращается вокруг самодостаточности и подозрительности к посторонним. Быстрый темп Лондона и мультикультурная среда были бы ошеломляющими", — отметил бот Gemini.

Болезни, по прогнозу ИИ, также будут серьезной проблемой: "Сентинельцы, вероятно, никогда не подвергались таким распространенным заболеваниям, как грипп или корь. Эти болезни могут иметь разрушительные последствия для их населения, поскольку иммунитет практически отсутствует".

Напомним, 17 января сообщалось, что искусственный интеллект научился обманывать людей и ему это очень понравилось. Разработчики не только заставили чат-бота вести себя злонамеренно, но также обнаружили, что избавиться от такого поведения потом очень сложно.