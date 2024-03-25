Разгневанный мужчина на празднике рассказал всем, что жена беременна не от него (фото)

Неловкое признание шокировало гостей, а также женщину, которая даже не подозревала, что ее муж все знает. Она отрицала свою вину и заявила своему отцу, что это было недоразумение.

Разгневанный мужчина не сдержался и раскрыл друзьям и родственникам неожиданную правду о будущем ребенке, несмотря на то что жена умоляла его остановиться. Об этой истории, которая случилась в ноябре 2020 года вспоминает The Mirror.

Новость об измене жены разрушила семью. Кадры с признанием, которые успели облететь почти все соцсети, впервые были показаны на популярном форуме Reddit.

Мужчина, который не захотел называть свое имя, сообщил друзьям и родственникам, что не является отцом будущего ребенка своей жены. Чтобы усугубить ситуацию, он указал на настоящего отца перед ошеломленными гостями.

"Это не мой ребенок, эта вечеринка для этих двоих", — сказал мужчина, показав на человека за другим столиком.

Неловкое признание шокировала гостей, а также жену, которая даже не подозревала, что ее муж знает всю правду. Она отрицала свою вину и заявила своему отцу, что это было недоразумение.

Мужчина рассказал гостям всю правду о жене Фото: Reddit Женщина умоляла мужа обсудить этот вопрос наедине Фото: Reddit

Мужчину, который собирался стать отцом, было уже не остановить.

"Вы все знаете, что я жду мальчика. Вот, смотрите, у меня есть тест на беременность, вы знаете, что я стану отцом. Но знаете что, вы упустили одну важную деталь. Вот доказательство того, что она не на четвертом, а на шестом месяце беременности", — продолжал он

Женщина умоляла мужа обсудить этот вопрос наедине, но он показал кадры, на которых она общается с другим мужчиной, сидящим за соседним столиком.

"Эта вечеринка не для меня, а для них, и я оставлю все как есть", — добавил он.

Издание отмечает, что когда отец жены спросил, что происходит, она ответила: "Это недоразумение, папа". В ролике, опубликованном на Reddit, также было показано, как муж женщины уходит. Неизвестно, где были сделаны эти кадры.

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