Магнат построил роскошный особняк за $20 миллионов, в котором ему не суждено пожить (фото)

Владелец дома Виджай Маллья никогда не видел свое жилье изнутри. В его резиденции на крыше есть бассейн с эффектом бесконечности, вертолетная площадка и пышные сады.

Магнаты и бизнесмены известны своим экстравагантным и зачастую эксцентричным выбором жилья. Однако скандальный предприниматель Виджай Маллья из Индии поднял этот процесс на новый уровень. Об этом пишет Bussines Insider.

Расположенный на вершине 33-этажного комплекса элитных квартир UB City в Бенгалуру этот "небесный особняк" площадью более 3700 квадратных метров имеет два этажа, вертолетную площадку, пышные сады, большой бассейн и 360-градусную смотровую площадку.

"Было непросто построить особняк на огромной консольной конструкции на такой высоте, но мы позаботились о том, чтобы построить его именно таким, каким он был задуман", — говорил ранее Ирфан Разак, председатель совета директоров компании Prestige Estates Projects, которая занималась строительством.

Стоимость дома Kingfisher Towers оценивается в 20 миллионов долларов. Он был спроектирован для индийского бизнесмена Виджая Малльи и полностью отделен от квартир, расположенных внизу.

Стоимость дома оценивается в 20 миллионов долларов Фото: sriharikaranth/Instagram​

Однако существует реальная возможность того, что владелец никогда не сможет жить в своем доме. Маллья был известен как "король вечеринок" за свой роскошный образ жизни, но в марте 2016 года он бежал из Индии после того, как не выплатил долги на сумму более 1 миллиарда долларов и столкнулся с обвинениями в мошенничестве.

В настоящее время предприниматель из Индии проживает в Великобритании, вдали от своего роскошного дома, строительство которого он так и не довел до конца. Бизнесмен сделал свое состояние на производстве пива Kingfisher. Он также является владельцем стайни Force India в "Формуле-1". Особняк на крыше небоскреба он начал строить 7 лет назад.

В случае его возвращения на родину велика вероятность того, что правительство страны вызовет его на допрос.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потратил 7 миллионов фунтов на строительство дома, который теперь никому не нужен. Гадалка на картах таро Инбаал Хонигман предсказала, что владелец ультрасовременного особняка на вершине скалы рядом с морем не сможет его продать. По ее словам, мужчину преследуют горе, потеря и одиночество.

Также стало известно, что жилой район города в Англии со зданиями без крыш напоминает разрушенную войной страну. Один из комплексов сравнили с Сирией. Блогер Дэнни показал повсюду разбросанные обломки, а некоторые здания без крыш выглядят "разбомбленными".