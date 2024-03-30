Женщина в шоке после того, как ее бойфренд-сантехник украл унитаз после расставания (фото)

Девушка не знала как ей реагировать на такую курьезную ситуацию. Пока ей не установили новый унитаз, она была вынуждена бегать в соседний ресторан Taco Bell каждый раз, когда ей нужно было облегчиться.

Женщина рассказала о том, как ее недовольный бывший парень украл ее унитаз после их разрыва. Об этой курьезной ситуации вспоминает британский таблоид The Mirror.

Девушка не знала, смеяться ей или плакать, после того как ее бойфренд-сантехник похитил ее унитаз после их расставания. Она решила бросить своего парня, потому что он отказывается давать чаевые обслуживающему персоналу. Эта та черта, которую она не хочет видеть в своем долгосрочном партнере.

Вскоре после их разрыва женщина решила прилечь в своей спальне, пока парень собирал вещи, чтобы покинуть их некогда общий дом. Но в итоге она заснула, а когда проснулась, обнаружила, что ее унитаз пропал.

"Вчера я рассталась со своим парнем. Я заснула, пока он собирал вещи, и он украл мой унитаз. Он лицензированный сантехник, так что знал, что делает. Не буду врать, я тоже смеялась над этим. Каждое расставание становится все интереснее и интереснее", — писала девушка с никнеймом @shelblikadoo на популярном форуме Reddit.

"Все в нем не имеет смысла. Он самый дешевый человек, которого я когда-либо встречала. Он отказывается давать чаевые в ресторанах, потому что так принято в Японии (по его словам), и не платил за электричество все время, пока мы жили вместе", — рассказала она о причинах расставания.

Парень украл унитаз своей бывшей девушки Фото: Reddit Девушке пришлось некоторые время пока установят новый Фото: Reddit

Не имея в доме другого туалета, она была вынуждена бегать в соседний ресторан Taco Bell каждый раз, когда ей требовалось облегчиться. Но, к счастью для нее, ей удалось связаться с другим сантехником, после чего у нее появился совершенно новый унитаз. Этот случай вызвал небывалый ажиотаж среди пользователей форума.

"Это чертовски смешно — мне очень жаль, что вы расстались и потеряли унитаз, но это настолько чертовски необычно, что просто смешно. По крайней мере, он убрал его очень чисто", "Вызвали полицию, они увидели дыру в ванной и сейчас разбираются. А пока им не на что ориентироваться". "И туалетная бумага, которая кажется немного лишней…", — писали они.

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