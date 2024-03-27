"Просто потрясающе": в заброшенном особняке нашли потайную дверь и ценные вещи (видео)

Городской исследователь по имени Колин предположил, что поместье могло принадлежать довольно состоятельному человеку. Однако он не мог понять почему такой прекрасный дом просто покинули.

Заброшенный особняк, "застывший во времени" после того, как его владельцы покинули его несколько лет назад, имеет расписные потолки, полностью заполненный шкаф и подсказку о том, когда он был покинут. Об этом рассказал блогер и городской исследователь Колин с YouTube-канала The Bearded Explorer.

Огромное шато с гниющей едой в холодильнике и вином в бутылках произвел на мужчину невероятное впечатление. Колин, который посетил не одно заброшенное здание, назвал поместье одним из самых удивительных мест, которые он когда-либо исследовал. Он считает, что оно было заброшено в течение пяти лет. Расположенный на трех этажах, с искусно декорированными спальнями, большим винным погребом и даже собственным лифтом, роскошный дом почти все еще можно было бы заселить, но было видно, что сюда уже давно не ступала нога человека.

Потолок одной из комнат провис от сырости, и Колин по понятным причинам проявил осторожность, и не рискнул подняться на этаж выше.

"Я просто почувствовал, как пол движется… это было очень страшно", — сказал он.

В доме была потайная дверь между спальнями Фото: YouTube Все комнаты украшены обоями в цветочек Фото: YouTube

По словам блогера, неизвестно, почему явно очень богатые владельцы покинули обширное поместье. На продуктах, оставленных в холодильнике, стояла дата годности 2019, что говорит о том, что здесь уже как минимум 5 лет никто не жил. Все кровати были застелены, а мебель осталась нетронутой, как будто жильцы только что уехали и могут вернуться в любую минуту.

Все комнаты украшены обоями в цветочек и соответствующими занавесками. Мужчина наткнулся на потайную дверь между спальнями, которая также была оформлена в том же стиле, что делало ее практически незаметной. В какой-то момент Колин заходит в комнату с высоким сводчатым потолком, покрытым фреской ручной росписи.

"Вы только посмотрите. Это просто потрясающе. Я действительно не ожидал такого… это потрясающе, просто потрясающе", — говорит блогер.

Все в доме просто "застыло во времени" Фото: YouTube Мужчину удивил расписной потолок Фото: YouTube

Некоторые комнаты были завалены коробками с хламом и старыми вещами, что наводит на мысль о том, что здесь жил довольно пожилой человек, который мог быть немного барахольщиком. Труднее всего понять, почему дом не оставили кому-то, кто мог бы переехать, или просто не продали дорогую недвижимость.

Блогер нашел ряд цветных фотографий, на которых мужчина встречается с различными друзьями и членами семьи. Колин предположил, что на одном из снимков могла быть изображена легенда автогонок Энцо Феррари, что, возможно, объясняет источник очевидного богатства бывшего владельца дома.

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Также стало известно, что жилой район города в Англии со зданиями без крыш напоминает разрушенную войной страну. Один из комплексов сравнили с Сирией. Блогер Дэнни показал повсюду разбросанные обломки, а некоторые здания без крыш выглядят "разбомбленными".