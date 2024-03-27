Женщина, которая оставила отзыв о томатной пасте в интернете, может попасть за решетку

Чиома Околи может получить сразу 2 тюремных срока за нарушение законов о киберпреступности. Женщина попала в неприятную историю после того, как написал негативный комментарий в соцсети.

39-летняя Чиома Околи из Нигерии может оказаться в тюрьме из-за негативного отзыва о томатной пасте в интернете. Об этом пишет NDTV.

Сообщение в Facebook с фотографией открытой банки томатной смеси "Nagiko" местной компании Erisco Foods вызвал неоднозначную реакцию у ее подписчиков.

Язвительный отзыв в соцсети принес предпринимательнице Чиоме Околи из Лагоса большие неприятности. Женщине грозит тюремный срок после того, как производитель продукта обвинил ее в нарушении законов о киберпреступности, выдвинув "злонамеренное обвинение", которое нанесло ущерб их бизнесу.

Издание отмечает, что этот необычный случай вызвал возмущение в Нигерии, многие считают, что Околи наказали за то, что она просто воспользовалась своим правом на свободу слова. 17 сентября прошлого года она обратилась к своим 18 000 подписчикам в Facebook, чтобы узнать их мнение о заменителе томатного пюре, который она недавно купила. Женщина назвала его слишком сладким и попросила пользователей соцсети высказать свое мнение. 24 сентября она была арестована.

Производитель томатного пюре подал против женщины иск Фото: Erisco Foods

Нигерийская полиция, согласно юридическим документам, изученным изданием CNN, обвиняет Околи в том, что она использовала свой пост в Facebook, чтобы подстрекать людей против Erisco Foods. В заявлении от 7 марта 2024 года они утверждают, что в ходе предварительного расследования были получены убедительные доказательства против нее.

По мнению полиции, Околи обвиняется в "подстрекательстве компании Erisco Foods Limited, зная, что информация была ложной, в соответствии с разделом 24 (1) (B) Закона Нигерии о запрете киберпреступлений".

Если женщину признают виновной, то она может быть приговорена к тюремному заключению сроком до трех лет, штрафу в размере 7 миллионов найр (около 196 тысячи гривен) или к обоим видам наказания.

Женщине грозит сразу 2 тюремных срока Фото: CNN

Кроме того, Околи были предъявлены отдельные обвинения в сговоре с двумя другими лицами с намерением подстрекать людей против Erisco Foods Limited, как указано в обвинительном заключении, что карается в соответствии с разделом 27(1)(B) того же закона. Если ее признают виновной, то ей грозит еще и семилетний тюремный срок.

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