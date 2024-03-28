Цензура на культуру: на телевидении КНДР скрыли джинсовые брюки британского ведущего (видео)

Телеведущий шоу "Садовые секреты" Алан Титчмарш пошутил, что запрет помог ему стать "уличным авторитетом".

Государственная телекомпания Северной Кореи KCTV размыла пару джинсов, которые носил ветеран британского телевидения Алан Титчмарш, в рамках цензуры на иностранную моду и культуру. Об этом пишет CNN.

В понедельник, 25 марта, телеканал показал эпизод шоу "Садовые секреты", первоначально вышедший в эфир на BBC в 2010 году. В одном из моментов ведущий программы стоит на коленях на цветочной клумбе и нижняя половина его тела размыта, чтобы скрыть джинсы, в которые он одет.

Сам Алан Титчмарш отметил с юмором, что цензура помогла ему стать "уличным авторитетом".

"Я никогда не считал себя опасным подрывным империалистом. Меня обычно считают довольно спокойным и безобидным, так что на самом деле это придало мне немного уличного авторитета, не так ли?" — сказал он.

Государственная телекомпания Северной Кореи KCTV размыла пару джинсов Фото: YouTube

Нам Сун Вук, профессор северокорейских исследований в Корейском университете в Сеуле, сказал CNN, что цензура показывает, что Северная Корея строго выполняет недавно принятый закон об отклонении реакционной идеологии и культуры.

"Этот закон направлен на то, чтобы запретить жителям Северной Кореи подражать иностранным государствам в различных аспектах, в том числе в одежде и речи", — сказал он.

Профессор добавил, что джинсы были запрещены для жителей страны как символ американского империализма, но в отношении иностранных гостей была применена некоторая гибкость, поскольку они не могут запретить им носить джинсы.

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