Исследователь Сабир Хуссейн рассказал о беседе с местным чиновником, который стал свидетелем нескольких случаев появления внеземных летательных аппаратов.

Атомная электростанция Куданкулам в городе Тирунелвели в Индии, похоже, стала горячей точкой для НЛО. За один месяц здесь было зафиксировано до десяти наблюдений. Об этом пишет Daily Express.

Необычные летательные аппараты или неопознанные аномальные явления (НАО) были замечены в районе проблемной атомной станции, которую строит Россия в другой стране. Сабир Хуссейн, исследователь НЛО, связанный с Индийским обществом внеземных исследований, сообщил, что свидетелем нескольких из таких случаев стал местный чиновник.

"Саид, выпускник инженерного факультета (сейчас он работает субинспектором), видел НЛО более 10 раз в районе Куданкулама в августе 2023 года", — сказал он.

По описанию, загадочный объект летел по своеобразному зигзагообразному маршруту, излучая интенсивный яркий свет в ночном небе.

"После встречи с Сабиром и беседы с ним я более чем на 100 процентов уверен, что то, что я видел, было НЛО. То, как он зависал на месте, то, как он делал зигзагообразные движения, и скорость, с которой он исчез, — все это было разным", — добавил Саид.

Свидетель смог сделать фото объекта в ночном небе Фото: Daily Express Местный чиновник по имени Саид стал свидетелем нескольких случаев появления внеземных летательных аппаратов Фото: Daily Express

На фотографии, сделанной чиновником, виден яркий белый свет в ночном небе, образующий круг, но четких деталей на снимке не видно. Первая часть атомной станции, о которой идет речь, была запущена в 2013 году, а дополнительные блоки будут введены в эксплуатацию в течение следующего десятилетия.

В настоящее время ведется строительство шестого энергоблока, которое осуществляется в партнерстве с российским государственным предприятием "Атомстройэкспорт". Электростанция была вынуждена остановиться в 2017 году, когда на одном из энергоблоков произошел пробой котла. В следующем году активисты потребовали от главного министра штата Тамилнад закрыть электростанцию и остановить расширение площадки, которое велось в партнерстве с Россией.

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