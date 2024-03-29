Напугала соседей: женщина придумала, как быстро и оригинально очистить газон от мусора (видео)

Британка решила убирать свой газон "старым дедовским методом" — с помощью пылесоса. Соседи отнеслись к такому процессу с осторожностью.

С приходом весны люди начинают приводить в порядок придомовые территории, приводить в порядок палисадники, высаживать цветы. Британка Шерелл Эбботт изобрела способ как быстро и качественно вычистить газон. Для этого она использует пылесос. Об этом пишет издание Mirror.

Женщина признается, что ее метод уборки газона напугал соседей — те стали ее немного сторониться, но тем не менее она считает его действенным и эффективным.

"Только я одна пылесошу свой газон?", — спросила она своих подписчиков в Инстаграм.

Она выложила видео, на котором сняла процесс работы и подготовку своего сада к весне

Пользователи сети в основном сошлись во мнении, что такой метод уборки газона действительно выглядит нетипично, поэтому неудивительно, что ее соседи ее сторонятся. Сама же женщина сообщила, что для чистки газона использует старый пылесос, который рабочий, но жалко было выбросить.

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Ранее сообщалось, что ученые советуют отказаться от газона в пользу полевых цветов. В новом исследовании они пришли к выводу, что выращивание ровного зеленого газона нецелесообразно — пестрый хаос луга гораздо экологичнее.