Почему осенью не стоит убирать листья во дворе: и лень тут не главная причина

Исследователи говорят, что небольшой слой листьев на газоне может быть невероятно полезным.

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Эксперты говорят, что не нужно собирать опавшие листья с лужайки, так как из-за этого теряется огромное количество абсолютно бесплатных витаминов для почвы, пишет IFLScience.

Дело в том, что листья деревьев полны питательных веществ, таких как азот, углерод, фосфор и калий. Такое натуральное удобрение подойдет не только для вашего газона, но и не навредит мелким животным, живущим в саду.

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Но эксперты предупреждают, что не следует полностью закрывать траву газона, так как слишком толстый слой листьев заблокирует солнечный свет, который необходим траве. Лучше оставлять тонкий слой листьев, который также можно превратить в мульчу газонокосилкой, чтобы они быстрее разлагались. Слой мульчи на газоне даже может предотвращать рост сорняков и улучшить дренаж.

"Все питательные вещества будут возвращаться обратно в почву. Но еще важнее то, что это органическое вещество, которое разложится без следа и улучшит состояние почвы", — говорит профессор и специалист по ландшафтному садоводству в Университете штата Делавэр Сьюзан Бартон.

Сохраняя слой листвы на газоне, вы также оказываете большую услугу дикой природе. Беспозвоночные, такие как пауки и черви, получат среду обитания, что в свою очередь, обеспечит пропитание тем, кто находится на ступень выше в пищевой цепочке.

Не упаковывая листья в пакеты, вы также сократите количество отходов. Если же вам нужно куда-то сложить лишние листья, тогда положите их под деревьями и кустарниками.

"В лесу опавшие листья обеспечивают от 50 до 80% питательных веществ, которые получают деревья. Кроме того, литья поддерживают необходимый уровень влаги, который регулирует состояние почвы", — говорит Мелисса Хопкинс из Национального общества Одюбона.

"Опавшие листья приносят двойную выгоду. Листья образуют естественную мульчу, которая помогает подавлять сорняки и в то же время удобряет почву по мере ее разложения. Зачем тратить деньги на мульчу и удобрения, если можно сделать их самостоятельно", — добавил натуралист Национальной федерации дикой природы Дэвид Мизеевски.

Напомним, исследователи объяснили, почему листья на деревьях осенью меняют свой цвет. Листья на деревьях перед тем как опасть меняют свой цвет с зеленого на оранжевый, желтый и красный. Но почему у растений происходят такие изменения и как они понимают, когда нужно меняться?