Чому восени не варто прибирати листя у дворі: і лінь тут не головна причина

Дослідники кажуть, що невеликий шар листя на газоні може бути неймовірно корисним.

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Експерти кажуть, що не потрібно збирати опале листя з галявини, оскільки через це втрачається величезна кількість абсолютно безкоштовних вітамінів для ґрунту, пише IFLScience.

Річ у тім, що листя дерев сповнене поживних речовин, таких як азот, вуглець, фосфор і калій. Таке натуральне добриво підійде не тільки для вашого газону, а й не зашкодить дрібним тваринам, які живуть у саду.

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Але експерти попереджають, що не слід повністю закривати траву газону, оскільки занадто товстий шар листя заблокує сонячне світло, яке необхідне траві. Краще залишати тонкий шар листя, який також можна перетворити на мульчу газонокосаркою, щоб воно швидше розкладалося. Шар мульчі на газоні навіть може запобігати зростанню бур'янів і поліпшити дренаж.

"Усі поживні речовини повертатимуться назад у ґрунт. Але ще важливіше те, що це органічна речовина, яка розкладеться без сліду і поліпшить стан ґрунту", — каже професорка і фахівчиня з ландшафтного садівництва в Університеті штату Делавер Сьюзан Бартон.

Зберігаючи шар листя на газоні, ви також надаєте велику послугу дикій природі. Безхребетні, як-от павуки та черв'яки, отримають середовище проживання, що, своєю чергою, забезпечить прожиток тим, хто перебуває на щабель вище в харчовому ланцюжку.

Не запаковуючи листя в пакети, ви також скоротите кількість відходів. Якщо ж вам потрібно кудись скласти зайве листя, тоді покладіть його під деревами та чагарниками.

"У лісі опале листя забезпечує від 50 до 80% поживних речовин, які отримують дерева. Крім того, листя підтримує необхідний рівень вологи, який регулює стан ґрунту", — каже Мелісса Гопкінс із Національного товариства Одюбона.

"Опале листя приносить подвійну вигоду. Листя утворює природну мульчу, яка допомагає пригнічувати бур'яни й водночас удобрює ґрунт у міру його розкладання. Навіщо витрачати гроші на мульчу і добрива, якщо можна зробити їх самостійно", — додав натураліст Національної федерації дикої природи Девід Мізеєвскі.

Нагадаємо, дослідники пояснили, чому листя на деревах восени змінює свій колір. Листя на деревах перед тим як опасти змінює свій колір із зеленого на помаранчевий, жовтий і червоний. Але чому в рослин відбуваються такі зміни і як вони розуміють, коли потрібно змінюватися?