Все попало в салон: самолет совершил аварийную посадку из-за сломанного туалета (фото)

Данные приложения для отслеживания полетов FlightAware показывают, что перед разворотом авиалайнер некоторое время кружил над Северным морем.

Курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines на прошлой неделе. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пилоту пришлось совершать аварийную посадку. Об этом пишет издание Bild.

По словам очевидцев, в салоне самолета появился неприятный запах фекалий из-за неисправности системы утилизации отходов. После 11 часов полета командир экипажа решил развернуть борт в аэропорт вылета, поскольку технические работники не смогли оперативно устранить проблему, поэтому продолжать перелет через Атлантику стало невозможным.

Данные приложения для отслеживания полетов FlightAware показывают, что перед разворотом авиалайнер некоторое время кружил над Северным морем у берегов Великобритании.

"В пятницу, 29 марта, рейс авиакомпании United вернулся во Франкфурт после обнаружения технической неисправности одного из туалетов самолета", — говорится в заявлении авиакомпании United.

Сообщается, что перевозчик разместил пострадавших в отеле, а на следующий день их переправили в Сан-Франциско другим рейсом.

Перед разворотом авиалайнер некоторое время кружил над Северным морем у берегов Великобритании Фото: Flightradar24

Это уже не первый несчастный случай на борту United Airlines за последнее время. Недавно один из самолетов авиакомпании был вынужден совершить экстренную посадку из-за турбулентности в аэропорту штата Нью-Йорк. По меньшей мере 22 человека получили ранения, а семерых пришлось госпитализировать.

Как сообщается, лайнер не смог справиться с "сильным ветром" при подлете к международному аэропорту Ньюарка Либерти и вынужденно прервал посадку.

Напомним, ранее Фокус писал, что китайская авиакомпания China Southern Airlines после курьезного инцидента напомнила пассажирам о запрете бросать монеты в двигатель самолета. Перевозчик разместил пятиминутное видео, где объяснил, как такие действия могут стать причиной задержки рейсов и угрожать безопасности пассажиров.

Кроме этого, первая пилотесса Boeing 737 компании Tarom Лилиана Гирап рассказала об испытаниях и неурядицах, связанных с работой командира коммерческого самолета. В частности, она объяснила, что именно члены экипажа скажут пассажирам в случае неизбежной аварии.