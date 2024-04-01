Стюардесса рассказала о том, как непослушные пассажиры усложняют ее работу (видео)

Бортпроводница по имени Дестани рассказала о том, как пыталась справиться с пассажирами, которые не хотели слушаться членов экипажа во время посадки. Ее рассказ вызвал споры в соцсетях.

Стюардесса по имени Дестани получила широкую известность в соцсетях после того, как поделилась историей о трудных клиентах, с которыми ей пришлось столкнуться во время недавней смены. Об этом девушка рассказала в одном из своих последний роликов в TikTok.

Бортпроводница начала свой рассказ с того, что рейс, на котором она работала, должен был полностью заполнен. Однако, по ее словам, из-за нескольких плотных стыковок на борт успешно поднялась только половина пассажиров. Она добавила, что до посадки на самолет оставалось примерно 15 минут.

И тут начались проблемы. По словам Дестани, женщина и ее дочь "схватили" ее, чтобы спросить, будет ли рейс полным. После того, как им ответили, они попросили сесть на свободный ряд напротив них. Дестани сказала, что отказала им. Но пара не сдавалась.

"Я ухожу, и тогда она говорит своей дочери пересесть на свободный ряд", — сказала она.

Дестани рассказала об непуслушный пассажирах в TikTok Фото: коллаж Фокус

Стюардесса также пояснила, что этот дуэт был не единственной парой, пытавшейся поменяться местами, потому что они предполагали, что самолет не будет переполнен.

"Все устраивались на чужих местах", — рассказывала бортпроводница.

Пытаясь исправить ситуацию, Дестани сказала, что попросила маму и дочку вернуться на отведенные им места. Стюардесса также сказала, что пообещала им, что они смогут пересесть, если люди, которые должны были сидеть там, опоздают на стыковочный рейс. Однако, поскольку многие нарушали правила, стюардесса в итоге попросила коллегу сделать объявление, призывающее пассажиров сесть на отведенные им места.

"Ребята, пожалуйста, идите и сидите на своих местах, пока не закончится посадка. Это не Southwest. Вы не можете просто сесть, где захотите", — сказала Дестани.

Девушка закончила свое видео риторическим вопросом к зрителям: "Почему люди так усложняют эту работу?".

В комментариях многие пользователи соцсетей стали на сторону члена экипажа самолета.

"Кто не слушает стюардессу?", "Почему люди просто не следуют инструкциям", "Это дико — не сидеть на своем месте при посадке", "Например, проверьте схему рассадки, пока ждете посадки, если хотите знать, будут ли места свободными", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса рассказала о самых бесячих привычках пассажиров. Сиерра Мист часто рассказывает о своей работе бортпроводницей в социальных сетях. По ее словам, даже в тех рейсах, которые проходят гладко, люди ведут себя неподобающим образом.

Также стало известно, что женщина так любит железнодорожный вокзал, что решила назвать себя в его честь. Рехане Мэрилебон Хаваджа почти 20 лет проработала на станции и решила отметить эту знаменательную для нее дату необычным способом.