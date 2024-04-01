Женщина решилась на 43 пластические операции, чтобы превратиться в Барби (фото)

Блогер часто снимается в различных пьесах и рейтинговых телевизионных шоу у себя на родине.

30-летняя телеведущая и актриса Далия Наим из Багдада, также известная как "Иракская Барби", прославилась на весь мир благодаря своей необычной внешности. Женщина завоевала миллионную аудиторию подписчиков в Instagram, где регулярно демонстрирует свои трансформации. О ее истории написало издание The Mirror.

Для того чтобы максимально приблизиться к своему идеалу красоты, звезда социальных сетей сделала 43 пластические операции, в частности увеличила губы филлерами, вставила импланты в грудь и перенесла ринопластику для корректировки формы носа.

Теперь Далия часто снимается в различных пьесах и рейтинговых телевизионных шоу у себя на родине, неизменно играя роль типичной куклы Барби.

30-летняя ведущая и актриса Далия Наим из Багдада Фото: Instagram // Dalia_naim1

Однако отношение подписчиков к метаморфозам модели очень неоднозначное: наряду с восторженными отзывами встречаются и критические комментарии. Некоторые из хейтеров называют женщину "дьявольской Барби" и сравнивают ее внешность с зомби, призывая искать "спасения от Бога".

Звезда социальных сетей сделала 43 пластические операции Фото: Instagram // Dalia_naim1

Блогерша на это не обращает внимания. На одном из опубликованных в Instagram роликов она позирует рядом со своим визажистом, который засыпает клиентку комплиментами: "Ты выглядишь такой красивой, моя дорогая, как Барби".

Отношение подписчиков к метаморфозам модели очень неоднозначное: наряду с восторженными отзывами встречаются и критические комментарии Фото: Instagram // Dalia_naim1 Отношение подписчиков к метаморфозам модели очень неоднозначное: наряду с восторженными отзывами встречаются и критические комментарии Фото: Instagram // Dalia_naim1

Кстати, споры вокруг внешности Наим напоминают резонанс, который недавно вызвала украинка с гигантскими скулами Анастасия Покрещук. Девушка заявила, что будет и дальше корректировать свой образ с помощью пластических операций, ведь ей это нравится.

Напомним, ранее Анастасия перенесла так много инъекций, что "сбилась со счета". Она призналась своим поклонникам, что сейчас ведет борьбу с бесплодием. При этом не уточнила, связана ли ее болезнь с увлечением филлерами.

Кроме того, сообщалось о том, что блогерша Андреа Иванова с самыми большими губами в мире решила увеличить еще и скулы, потому что они казались ей слишком маленькими по сравнению с размером губ.