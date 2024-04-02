Все еще учится: 63-летний священник женился на 12-летней девочке (фото)

Гборбу Вуломо выбрал девочку, когда ей было всего шесть лет. Теперь она должна принять участие в еще одной церемонии, посвященной очищению.

В Гане 63-летний священник вызвал возмущение, женившись на 12-летней девочке. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина, известный как Гборбу Вуломо, Нуумо Боркети Лавех XXXIII, связал себя узами брака с ребенком, которого, как сообщается, зовут Наа Окромо. Свадьба состоялась в субботу, 30 марта, в Нунгуа, Гана. Местные лидеры защищали шокирующую практику и настаивали на том, что это традиция "отпугивать других мужчин", а мужу придется подождать, пока она не достигнет законного возраста для вступления в брак и рождения детей.

Один из гостей на свадьбе сказал, что брак состоялся из-за старого обычая, согласно которому священник должен жениться на девственнице. Мужчина выбрал девочку, когда ей было всего шесть лет. Теперь она должна принять участие в еще одной церемонии, посвященной очищению.

"Считается, что этот ритуал наделяет ее силой, чтобы она могла выполнять свои предполагаемые обязанности жены Гборбу Вуломо, в том числе рожать детей", — добавляет местное издание Pulse.

Девочка должна принять участие в еще одной церемонии, посвященной очищению Фото: Ablade TV Online

Святилище Гборбу Вуломо в Нунгуа выступило в защиту брака.

"Она все еще учится в школе, она не живет с Гборбу Вуломо. Мы начали традиционный брак с 12-летней Наа Йомо Айемуаде, чтобы отвадить других мужчин. Когда она повзрослеет, мы проведем последний обряд", — сказали они.

Мужчина выбрал невесту когда ей было всего 6 лет Фото: Ablade TV Online

Ганская радиостанция Star FM сообщила, что церемония нужна для того, "чтобы ни один мужчина не смог осквернить ее". Представитель храма, Нии Бортей Кофи Франква II, объяснил историческую и духовную важность брака.

"Девушка — реинкарнированная женщина, которая жила более 300 лет назад и вернулась, чтобы обеспечить проведение священных ритуалов одного из божеств, которые не проводились в течение многих лет", — сказал он.

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