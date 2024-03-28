"У вас нет ничего": 18-летняя невеста взбесила пользователей соцсетей (видео)

Кристал Коннорс дала отпор тем, кто критикует ее в интернете за то, что она так рано вышла замуж.

Related video

18-летняя невеста Кристал Коннорс настаивает на том, что одинокие женщин в соцсетях ей завидуют, поскольку она потрясающе выглядит в свадебном платье. Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Девушка дала отпор тем, кто критикует ее в интернете за то, что она так рано вышла замуж. Она заявила, что люди просто завидуют ей, потому что у нее "есть мужчина".

"У меня есть мужчина, а у вас нет ничего", — звучит песня в ее видеоролике.

Порой в соцсетях можно встретить много неприятных комментариев. Часто в них критикуется внешность или жизненная. Недавно одна невеста попала в похожую ситуацию, но заявила, что не будет слушать, что говорят ее критики, поскольку знает, что они злы только потому, что "завидуют".

Видео с Кристал Коннорс недавно стало вирусным. В нем она показала свою дорогу на свадьбу. Невесте всего 18 лет, и в сети уже появились негативные отзывы о ней за то, что она вышла замуж так рано, но она говорит, что ей все равно, что думают другие люди.

В ролике девушка исполнила уморительную пародию на "Свадебный марш", в которой были слова о том, что одинокие женщины завидуют ей за то, что она связала себя узами брака со своим мужем Майклом.

"Сегодня я выхожу замуж, и всем вам, ревнивицы, лучше убраться с моего пути. Потому что у меня есть мужчина, а у вас нет ничего, и если вы до сих пор не вышли замуж, то, наверное, вам лучше уйти", — подпевала девушка.

Многие зрители поспешили сказать невесте, как красиво и великолепно она выглядит в своем свадебном платье, а многие посоветовали ей не обращать внимания на критиков и продолжать жить своей лучшей жизнью. Один человек написал:

"Вы выглядите так красиво, ваше платье прекрасно!", "Поздравляю! Выглядишь потрясающе!", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина обнимает людей и зарабатывает этим на жизнь. Анико Роуз утверждает, что таким образом помогает людям справится со стрессом, одиночеством и травмами. Женщина занимается этим уже более трех лет.

Также стало известно, что мужчина подрался с невестой и гостями на свадьбе. Ронтэ Стокс оказался за решеткой после того, как сорвал свадебную церемонию. Причина перепалки гостя и невесты неизвестна, но считается, что свою роль сыграл алкоголь.