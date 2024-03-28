"У вас немає нічого": 18-річна наречена розлютила користувачів соцмереж (відео)

Крістал Коннорс дала відсіч тим, хто критикує її в інтернеті за те, що вона так рано вийшла заміж.

Related video

18-річна наречена Крістал Коннорс наполягає на тому, що самотні жінки в соцмережах їй заздрять, оскільки вона має приголомшливий вигляд у весільній сукні. Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Дівчина дала відсіч тим, хто критикує її в інтернеті за те, що вона так рано вийшла заміж. Вона заявила, що люди просто заздрять їй, тому що в неї "є чоловік".

"У мене є чоловік, а у вас немає нічого", — звучить пісня в її відеоролику.

Часом у соцмережах можна зустріти багато неприємних коментарів. Часто в них критикується зовнішність або життєва. Нещодавно одна наречена потрапила в схожу ситуацію, але заявила, що не слухатиме, що кажуть її критики, оскільки знає, що вони злі тільки тому, що "заздрять".

Відео з Крістал Коннорс нещодавно стало вірусним. У ньому вона показала свою дорогу на весілля. Нареченій лише 18 років, і в мережі вже з'явилися негативні відгуки про неї за те, що вона вийшла заміж так рано, але вона каже, що їй все одно, що думають інші люди.

У ролику дівчина виконала сміховинну пародію на "Весільний марш", в якій були слова про те, що самотні жінки заздрять їй за те, що вона пов'язала себе узами шлюбу зі своїм чоловіком Майклом.

"Сьогодні я виходжу заміж, і всім вам, ревнивиці, краще забратися з мого шляху. Тому що у мене є чоловік, а у вас немає нічого, і якщо ви досі не вийшли заміж, то, напевно, вам краще піти", — підспівувала дівчина.

Багато глядачів поспішили сказати нареченій, який гарний і чудовий вигляд вона має у своїй весільній сукні, а багато хто порадив їй не зважати на критиків і продовжувати жити своїм найкращим життям. Одна людина написала:

"Ви маєте такий гарний вигляд, ваша сукня прекрасна!", "Вітаю! Маєш приголомшливий вигляд!", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка обіймає людей і заробляє цим на життя. Аніко Роуз стверджує, що таким чином допомагає людям впоратися зі стресом, самотністю і травмами. Жінка займається цим уже понад три роки.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя і нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.