"Я професіонал": жінка обіймає людей і заробляє цим на життя (фото)

Аніко Роуз стверджує, що таким чином допомагає людям впоратися зі стресом, самотністю і травмами. Жінка займається цим уже понад три роки.

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42-річна Аніко Роуз із Манчестера (Англія) професійно займається обійманням людей і заробляє 70 фунтів стерлінгів (трохи більш як 3400 гривень) за годину такої роботи. Про це пише Daily Star.

Жінка каже, що акт дотику може допомогти тим, хто бореться зі своїми психічними недугами. Вона бере погодинну плату за свої заспокійливі обійми, описуючи свою роль як "винагороду". Британка займається цим уже понад три роки. Вона стверджує, що допомагає людям впоратися зі стресом, самотністю і травмами.

За словами Аніко, гарні обійми сприяють виділенню гормонів гарного настрою, які дають змогу нервовій системі заспокоїтися. Гормон щастя, про який говорить жінка, — це окситоцин, який часто називають "наркотиком любові", оскільки він викликає почуття любові та захисту. Аніко з Манчестера також стверджує, що під час обіймів виробляються дофамін і серотонін, які знижують рівень стресу.

Жінка бере погодинну плату за свої заспокійливі обійми Фото: Jam Press

"Це дуже корисна робота — ось чому я нею займаюся. Дотики мають заспокійливу дію. Хай то обійми або руки. Завдяки цьому заспокійливому ефекту дотик може також знизити частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск, зменшити депресію і тривогу, а також полегшити біль", — каже британка.

Хоча це може здатися спірною формою терапії, Аніко наполягає на тому, що приватні сеанси обіймів не мають сексуального характеру. Фахівці проходять навчання для отримання кваліфікації, і існує суворий кодекс поведінки, якого мають дотримуватися і клієнт, і терапевт.

Британка займає такою терапією вже понад 3 роки Фото: Jam Press

Однак британка визнає, що професійне заняття обіймашками пов'язане з деякими труднощами.

"Деякі люди досі не розуміють, що це абсолютно унікальна послуга. Одного разу я дала листівку лікарю загальної практики, щоб він її повісив, але в реєстратурі мені сказали, що лікар загальної практики, побачивши плакат, засумнівався в тому, що це щось більше, ніж просто терапевтична терапія дотиками. Перед сеансом ми вивчаємо кодекс поведінки, перевіряємо, що пацієнт старший за 18+, і говоримо про практику згоди й встановлення кордонів. Ми відкрито спілкуємося і можемо сказати одне одному, якщо відчуваємо дискомфорт", — додала Аніко, яка є сертифікованим професійним терапевтом з обіймів.

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