ЗОЖ для всех: 5 главных правил быстрого оздоровления организма

Здоровый образ жизни стал настоящим трендом и сейчас только ленивый не пьет зеленый смузи и не занимается йогой. Но достаточно ли этого?

ЗОЖ предполагает одну глобальную цель – сохранение здоровья и обеспечение долголетия. Какие привычки и правила нужно соблюдать, чтобы как можно дольше сохранить молодость, здоровье и активность. Об этом мы поговорили с врачом терапевтом, диетологом, к.м.н. Ольгой Безуглой.

Сбалансированное питание

Часто проблемы со здоровьем и лишним весом начинаются именно из-за неправильного несбалансированного питания. Ежедневно наш организм должен получать определенное количество жиров, белков и углеводов. И также важно, из каких продуктов вы их получаете, какого качества продукты. Можно съесть кусок торта, а можно, к примеру, мясо с гарниром и салатом. И сыты вы будете значительно дольше и организм получит все полезные нутриенты.

Фото: Getty Images

Кроме того, привычка разнообразно питаться не позволит вам переедать, чрезмерно увлекаясь каким-то продуктом – сдобой, магазинными сладостями. Не стоит и вовсе запрещать себе сладости, но при сбалансированном питании их количество будет значительно меньше.

Важно ежедневно съедать 3 порции овощей и 2 порции фруктов. И, желательно, чтобы это были разные цветные овощи, плюс обязательно добавляйте свежую зелень.

"Важно подружиться с едой и найти комфортную норму вашей модели питания и структуры рациона. Я не считаю успехом, когда мои подопечные худеют, но я считаю успехом, когда они в последующем стабильно держат оптимальный вес и баланс в питании" — отмечает Ольга Безугла.

Водный режим

Вода – источник жизни, в том числе и для нашего организма. При обезвоживании замедляются жизненно важные функции организма, в том числе и метаболизм, а это значит, если вы не пьете достаточное количество воды, вы не сможете избавиться от лишнего веса.

Нужно выработать привычку и просто научиться пить воду Для этого есть удобные приложения, которые будут каждый час напоминать вам, что пора выпить очередной стакан воды. Учтите, что когда вы испытываете жажду – это сигнал организма об обезвоживании.

Рассчитать норму воды довольно просто – 30 мл жидкости на 1 кг массы тела.

Здоровый сон

"Мы все знаем, что спать важно, но порой не уделяем сну нужного внимания и да, в современном мире, сладкий и безмятежный сон – это роскошь!" — отмечает Ольга.

Фото: Getty Images

Главным врагом нашего сна является мобильный телефон, который большинство людей берут с собой, отправляясь спать. Яркий экран, быстро сменяющиеся картинки возбуждают нашу нервную систему и, в результате, человек потом долго не может уснуть, просыпается разбитым и уставшим. А все потому, что гормоны, необходимые для нормальной работы организма, вырабатываются в определенное время ночи, не зря специалисты по сну рекомендуют ложиться спать не позже 22:00.

"Важно постоянно чувствовать себя отдохнувшим после сна – это базовый критерий того, что с вашим сном все в порядке. Есть разные подходы и нормы к трактовке достаточности сна и соотношения фаз сна, но остановимся просто на том, чтобы просто начать спать" — советует доктор.

Физическая активность

Для того чтобы поддерживать свое тело в форме, не обязательно часами заниматься в спортзале, достаточно просто вести активный образ жизни. Вы можете кататься на велосипеде, совершать утренние пробежки, заниматься дома йогой, танцевать или просто много…ходить.

Фото: Getty Images

Ольга Безугла дала рекомендации, которые подойдут абсолютно любому человеку:. "Меня часто спрашивают, какому виду активности я отдаю предпочтение? Я отвечаю – движению! Да, важно двигаться – ходить, плавать, бегать, заниматься балетом, подниматься по лестнице. Вы можете выбрать любой вид активности, главное – двигаться. Движение – это настоящее лекарство и те, кто его принимает, имеют меньший риск возникновения многих заболеваний".

Закрытие дефицитов

Экология, несбалансированное питание, некачественные продукты и многое другое способно повлиять на то, что нашему организму недостает витаминов, минералов, аминокислот и других необходимых элементов. Дефициты витаминов можно обнаружить, сдав анализы и пройдя чек-ап организма. А вот помочь не допустить их поможет питание, особенно сезонные продукты, выращенные в той местности, где вы живете.

"Ваш рацион должен быть разнообразным, с акцентом на сезонность. Такие принципы питания позволят вашему организму постоянно получать достаточное количество макро- и микронутриентов, необходимых для вашего здоровья" — советует доктор Безугла.

Как видите, в ЗОЖ нет ничего сверхъестественного. Чтобы быть здоровым, нужно просто выработать правильные привычки, которые наверняка улучшат качество вашей жизни.

Ранее Фокус писал о том, почему вы просыпаетесь до будильника и чем это чревато для вашего здоровья.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.