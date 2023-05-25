Быстро набраться сил. Топ-6 продуктов, чтобы вернуть энергию

6 энергетических продуктов, которые нужно есть на завтрак или перекус, чтобы быстро восполнить запас сил.

Для многих людей завтрак – это всегда сложный выбор между нормальной едой и чашкой кофе. И даже если вы остановитесь не на кофе, сделать выбор сложно, ведь соцсети в качестве "полезного" завтрака предлагают массу вариантов, начиная от тостов с авокадо и заканчивая коричневым рисом с водорослями.

Единственная уверенность состоит в том, что капучино и круассан, с точки зрения питания, точно не работают. Как же правильно начать день, чтобы быль полным сил и энергии? К счастью, есть продукты, способны повышать уровень нашей энергии. Об этом пишет VOGUE Italia,

Карен Каммингс-Палмер, тренер по здоровому питанию подтвердила, что: "Продукты с низким гликемическим индексом, сложные углеводы, белки и полезные жиры способны поддерживать постоянный приток энергии в течение 4-5 часов. И наоборот, завтрак из рафинированного сахара, такого как сладости или сладкие хлопья, вызывает быстрый всплеск, за которым следует резкое падение уровня сахара в крови, в результате чего, тело истощается и теряет энергию".

Мы выбрали для вас 6 энергетических продуктов, которые помогут начать день с глотка жизненных сил. Потому что доброе утро начинается именно утром.

Бананы

Бананы — отличный вариант сложных углеводов, и они богаты калием, минералом, который особенно полезен для печени, и поэтому это отличный выбор, если накануне вы употребляли алкоголь.

Тем не менее бананы также содержат относительно много сахара, поэтому комбинируйте их с натуральным ореховым маслом, миндалем или фундуком. Помимо энергии, бананы дают нам чувство сытости, что мешает нам наброситься на круассаны и тому подобное. Добавляйте их в хлопья или используйте в качестве основы для питательных смузи.

Яйца

"Я люблю есть яйца по утрам, — говорит Карен Каммингс-Палмер. "Они обеспечивают наш организм биодоступными белками, которые насыщают, а также биотином, отличным витамином для здоровья волос и ногтей. Яйца — это настоящий суперфуд, ведь даже самые качественные органические яйца — относительно недорогой тип белка. Просто убедитесь, что вы едите их целиком".

Ешьте их утром в виде омлета, вареного или жареного, сочетая с овощами и, возможно, сложными углеводами, такими как ломтик хлеба из цельнозерновой муки. И по возможности, выбирайте органические яйца, как рекомендует диетолог: различные исследования показали, что в них содержится больше питательных веществ.

Авокадо

"Богатое "хорошими" жирами, клетчаткой и витаминами группы В, авокадо — отличный выбор для получения утренней энергии", — говорит Каммингс-Палмер. "Его кремовая текстура дает ощущение сытости. Яйцо пашот с авокадо — отличный вариант завтрака выходного дня. Одним словом, этот тропический фрукт, который сейчас очень популярен на наших кухнях, — энергетическая бомба.

Соедините его со сложным углеводом, таким как ломтик цельнозернового хлеба и у вас получится сытный и вкусный завтрак.

Черника

Если вам утром хочется чего-то сладенького, ягоды — прекрасная альтернатива булочкам, печенью или сладким кукурузным хлопьям. Ягоды — мощный источник антиоксидантов, которые защищают клетки нашего организма. "Богата антиоксидантами и с относительно низким гликемическим индексом, что означает, что она не вызывает скачков сахара в крови и провалов энергии, черника обеспечивает большую дозу питательных веществ", — подтверждает Каммингс-Палмер. Добавляйте ее в коктейли или употребляйте отдельно, с ложкой греческого йогурта.

Овсянка

Цельнозерновые овсяные хлопья (без добавления сахара), употребляемые утром, дают нашему телу постоянный приток энергии, который может поддерживать нас до следующего приема пищи. Овес на самом деле является сложным углеводом, который медленно усваивается, не вызывая пиков гликемии. Овсянка также содержит растительные белки, витамины группы В, минералы, такие как кальций, магний и железо, и бета-глюканы, которые снижают уровень "плохого" холестерина. Дополните свою овсяную кашу или мюсли фруктами и йогуртом, чтобы получился завтрак, богатый различными питательными веществами.

Семена чиа

Эти семена родом из Центральной Америки обладают очень высокими питательными свойствами: недаром от них были без ума древние ацтеки и майя. Богатые минералами и незаменимыми аминокислотами, они являются исключительным источником омега-3, тех жирных кислот, которые наш организм не производит самостоятельно, в они крайне необходимы для производства энергии. Добавляйте их в смузи или приготовьте чиа-пудинг на растительном молоке.

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