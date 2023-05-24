Топ-12 причин полюбить черный шоколад. Мнение диетологов

Поговорим о полезных свойствах черного шоколада.

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Есть сладость, которую диетологи рекомендуют употреблять из-за многочисленных полезных свойств для физического и психического здоровья. Речь идет о черном шоколаде, а также о его естественном предке — какао, которое в виде порошка может стать здоровой альтернативой искусственным подсластителям.

Последнее особенно интересно в свете позиции ВОЗ, которая выступила против искусственных подсластителей, таких как сахарин, аспартам и стевия. Об этом пишет VOGUE Italia

Но прежде, поговорим о темном шоколаде, какова его польза?

Снижает риск сердечных заболеваний (на 11%) и инсульта (на 23%), благодаря антиоксидантному действию флавоноидов.

Предотвращает рак, благодаря высокому содержанию полифенолов, природных веществ, также присутствующих во фруктах и ​​овощах.

Способствует хорошему самочувствию во время беременности. Способен снижать гипертонию, снижая риск преэклампсии, также известной как "гестоз беременных" — состояние, характеризующееся чрезмерным повышением артериального давления.

Предотвращает старческое слабоумие и способствует концентрации внимания. Когнитивные тесты показали, что шоколад облегчает приток крови к мозгу, благодаря высокому содержанию флавоноидов.

Борется с диабетом. Темный шоколад способен повысить резистентность к инсулину и сбалансировать уровень сахара в крови.

Снижает уровень холестерина. В какао самое высокое содержание антиоксидантов в растительном мире, в том числе специфических (полифенолы и теобромин) для снижения уровня холестерина в организме.

Уменьшает воспаление, благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Улучшает работоспособность. Черный шоколад содержит эпикатехин, отвечающий за рост мышц. Кроме того, темный шоколад специалисты рекомендуют при весенней астении — расстройстве, проявляющемся в виде общего состояния слабости, вызванного снижением или потерей мышечной силы, которым страдают примерно 4 из 10 человек.

Улучшает состояние кожи. Богатый антиоксидантами темный шоколад замедляет старение эпидермиса, борясь со свободными радикалами. Кроме того, высокое содержание теобромина, известного своими стимулирующими свойствами, оживляет уставшую кожу, убирает отечность и темные круги под глазами.

Предотвращает выпадение волос. Как указывает диетолог Кристина Баррус, в темном шоколаде высокое содержание цинка, а именно дефицит этого минерала влияет на гормональное здоровье и ускоряет выпадение волос.

Борется со стрессом. Потребление темного шоколада способно снизить уровень кортизола – гормона стресса.

Улучшает настроение. Чистое какао является важным источником магния, а низкий уровень этого питательного вещества вызывает депрессию. Это означает, что черный шоколад может помочь улучшить настроение.

Доктор Висенте Мера, эксперт по долголетию, обращает внимание на высокое содержание клетчатки, минералов и антиоксидантов в темном шоколаде и подтверждает, что "принятый в малых дозах, он работает как источник удовлетворения и самоудовлетворения".

Отметим еще один интересный факт: страны с самым высоким потреблением шоколада на душу населения (Швейцария и Бельгия) имеют наибольшее количество Нобелевских премий.

Внимание на качество

Однако, это касается только черного шоколада с высоким содержанием какао. Сандра Лорден Альварес, эксперт по спортивному питанию, подчеркивает разницу между какао и темным шоколадом: "Чистое какао — это суперпродукт, это сырье, в котором обнаружены настоящие полезные свойства", — объясняет она. "Шоколад получают из какао-порошка, и, если вы выбираете темный шоколад с содержанием какао менее 85%, существует риск того, что во время обработки были добавлены другие менее полезные ингредиенты, такие как рафинированный сахар, фруктоза, гидрогенизированные масла и так далее". Поэтому рекомендуется внимательно читать этикетку.

Во всем важна мера

Шоколад – довольно калорийный продукт, к тому же он вызывает привыкание настолько быстро, что человек перестает себя контролировать, съедая огромные порции. Учтите, чтобы получить пользу для здоровья, дневная норма горького шоколада должна составлять от 10 до 30 граммов.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.