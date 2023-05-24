Топ-12 причин полюбити чорний шоколад. Думка дієтологів

Поговоримо про корисні властивості чорного шоколаду.

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Є насолода, яку дієтологи рекомендують вживати через численні корисні властивості для фізичного та психічного здоров'я. Йдеться про чорний шоколад, а також про його пращура — какао, яке у вигляді порошку може стати здоровою альтернативою штучним підсолоджувачам.

Останнє особливо цікаве, стосовно позиції ВООЗ, яка виступила проти штучних підсолоджувачів, таких як сахарин, аспартам та стевія. Про це пише VOGUE Italia

Але спершу, поговоримо про темний шоколад, яка його користь?

Знижує ризик серцевих захворювань (на 11%) та інсульту (на 23%) завдяки антиоксидантній дії флавоноїдів.

Запобігає раку завдяки високому вмісту поліфенолів — природних речовин, що також присутні у фруктах та овочах.

Сприяє гарному самопочуттю під час вагітності. Здатний знижувати гіпертонію, знижуючи ризик прееклампсії, відомої як "гестоз вагітних" — стан, що характеризується надмірним підвищенням артеріального тиску.

Запобігає старечому недоумству і сприяє концентрації уваги. Когнітивні тести показали, що шоколад полегшує приплив крові до мозку завдяки високому вмісту флавоноїдів.

Бореться з діабетом. Темний шоколад здатний підвищити резистентність до інсулінута збалансувати рівень цукру в крові.

Знижує рівень холестерину. У какао найвищий вміст антиоксидантів у рослинному світі, у тому числі специфічних (поліфеноли та теобромін) для зниження рівня холестерину в організмі.

Зменшує запалення завдяки високому вмісту антиоксидантів.

Поліпшує працездатність. Чорний шоколад містить епікатехін, який відповідає за зростання м'язів. Крім того, темний шоколад фахівці рекомендують при весняній астенії — розладі, який проявляється у вигляді загального стану слабкості, спричиненого зниженням або втратою м'язової сили, на який страждають приблизно 4 з 10 осіб.

Покращує стан шкіри. Багатий антиоксидантами чорний шоколад сповільнює старіння епідермісу, борючись із вільними радикалами. Крім того, високий вміст теоброміну, відомого своїми стимулюючими властивостями, живить втомлену шкіру, прибирає набряки та темні кола під очима.

Запобігає випадінню волосся. Як зазначає дієтолог Крістіна Баррус, у темному шоколаді високий вміст цинку, а саме дефіцит цього мінералу впливає на гормональне здоров'я та прискорює випадання волосся.

Бореться зі стресом. Споживання темного шоколаду здатне значно знизити рівень кортизолу – гормону стресу.

Покращує настрій. Чисте какао є важливим джерелом магнію, а низький рівень цієї поживної речовини викликає депресію. Це означає, що чорний шоколад допоможе поліпшити настрій. Доктор Вісенте Мера, експерт з довголіття, звертає увагу на високий вміст клітковини, мінералів та антиоксидантів у темному шоколаді та підтверджує, що "прийнятий у малих дозах, він працює як джерело задоволення та самозадоволення".

Зазначимо ще один цікавий факт: країни з найвищим споживанням шоколаду на душу населення (Швейцарія та Бельгія) мають найбільшу кількість Нобелівських премій.

Увага на якість

Однак це стосується лише чорного шоколаду з високим вмістом какао. Сандра Лорден Альварес, експерт зі спортивного харчування, підкреслює різницю між какао та темним шоколадом: "Чисте какао — це суперпродукт, сировина, в якій виявлені справжні корисні властивості", — пояснює вона. "Шоколад отримують з какао-порошку, і, якщо ви вибираєте темний шоколад із вмістом какао менше 85%, існує ризик того, що під час обробки туди були додані інші менш корисні інгредієнти, такі як рафінований цукор, фруктоза, гідрогенізовані олії і так далі". Тому рекомендується уважно читати етикетку.

У всьому важлива міра

Шоколад – досить калорійний продукт, він викликає звикання настільки швидко, що людина перестає себе контролювати, з'їдаючи величезні порції. Врахуйте, щоб отримати користь для здоров'я, денна норма гіркого шоколаду має становити від 10 до 30 г.

Раніше Фокус писав про те, як самостійно приготувати смачні шоколадні цукерки "Бригадейро".

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.