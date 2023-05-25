5 лучших диет для похудения в 2023 году: рейтинг диетологов
Если вы хотите похудеть, то важно выбрать эффективную диету, которая действительно работает и принесет ожидаемый результат.
Важно выбирать диету, которая соответствует вашему образу жизни. "Соблюдение диеты, богатой питательными веществами, помогает нам чувствовать себя лучше и прибавляет энергии, а также дает нам понять, что мы делаем шаги к более здоровой жизни", — говорит диетолог Аманда Бивер, RDN, Houston Methodist Wellness Services. Но когда вы начнете искать лучшие способы похудеть, у вас может закружиться голова от всевозможных "чудо" диет: кето, палео, 5-2 голодания. И, конечно же, у каждого из них есть армия приверженцев, которые пишут в Instagram о том, как прекрасно они себя чувствуют, отказываясь от углеводов/сахара/мяса/ужина. В таком случае сложно понять, что попробовать в первую очередь.
Группа диетологом разобралась в популярных диетах и рекомендует 5 лучших, на которые действительно стоит обратить внимание. Об этом пишет Prevention
Средиземноморская диета
Средиземноморская диета заслуженно занимает первое место в рейтинге лучших диет и на это есть несколько причин. "В рационе этой диеты много клетчатки, что отлично подходит для улучшения пищеварения", — говорит доктор медицинских наук Джессика Кординг. "Это также полезно для здоровья сердца и снижения риска возникновения рака". Кординг отмечает, что средиземноморская диета богата здоровыми жирами и "имеет тенденцию к низкому содержанию ненасыщенных жиров", что побуждает вас есть хорошие, богатые питательными веществами продукты.
Средиземноморская диета включает полезные жиры, такие как авокадо, оливковое масло, орехи и рыбу по крайней мере два раза в неделю. Также в рационе этой системы питания много бобов, фруктов, листовой зелени, цельнозерновые продукты и даже ежедневный стакан красного вина. Вы можете есть сыр в умеренных количествах, но должны будете ограничить употребление красного мяса до одного-двух раз в неделю.
Как работает? Исследования показали, что соблюдение традиционной средиземноморской диеты или ее низкоуглеводной версии в течение года может привести к потере веса примерно на 5-10% от массы тела. И после похудения этот вес не возвращается. "Эту диету легко соблюдать, потому что еда вкусная!" говорит Бивер.
DASH-диета
Диетологический подход к лечению гипертонии (DASH) был разработан как способ помочь людям контролировать артериальное давление без использования лекарств. Хотя также этот подход использовался и в качестве диеты для похудения. В основе DASH акцент на фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, нежирных или обезжиренных молочных продуктах и ограничении потребления насыщенных жиров и пищевого холестерина.
Как работает? С помощью DASH-диеты вы сможете похудеть и улучшить свое здоровье. Недавнее исследование, проведенное среди пожилых людей с ожирением, показало, что те, кто придерживался DASH-диеты, потеряли вес и уменьшили жировые отложения, а также получили множество других преимуществ для здоровья.
Веганская диета
Веганская диета исключает все продукты животного происхождения, включая молочные продукты, яйца и мед. В то время как многие выбирают этот образ жизни по этическим или экологическим причинам, некоторые люди также обращаются к веганской диете для похудения. А с новой эрой растительного мяса стать веганом стало проще, чем когда-либо.
Как работает? Веганство поможет вам сбросить вес, но при одном главном условии. "Если вы едите высококачественную веганскую пищу, такую как листовая зелень и растительные белки, вы можете сбросить больше веса, чем вегетарианцы или всеядные", — говорит Бивер. Австралийское исследование 2020 года пришло к интересному выводу, что веганы и вегетарианцы с большей вероятностью будут придерживаться диеты в долгосрочной перспективе, потому что они мотивированы этическими и моральными убеждениями, а не просто потерей веса.
Флекситарианская диета
В то время как веганская диета идет на один шаг вперед вегетарианства, флекситарианская диета делает один шаг назад, объясняет диетолог Доун Джексон Блатнер. " Это очень полезная диета, но она дает вам возможность съесть хот-дог на стадионе или съесть немного индейки на День Благодарения".
Как работает? Это очень гибкая диета, она предполагает в основном употребление растительных продуктов, но иногда допускает потребление мяса в небольших количествах. Недавний обзор показал, что люди, соблюдающие флекситарианскую диету, имеют более низкие показатели метаболического синдрома, чем люди, которые регулярно едят мясо.
Интервальное голодание
Интервальное голодание предусматривает промежуток времени, во время которого вы можете принимать пищу, так называемое, "пищевое окно", а потом период когда запрещено что-либо употреблять в пищу. Популярная схема 16/8: 8 часов вы можете есть все что угодно, а 16 часов – голодать. Вы сами подбираете удобный промежуток для приема пищи, например, едите с 9:00 до 17 :00или с 10:00 до 20:00 вечера.
Как работает? Ограничив общее потребление калорий, вы сбросите лишние килограммы – так работает интервальное голодание. Существуют также доказательства, что интервальное голодание может увеличить скорость метаболизма и оказывать другие положительные эффекты для вашего здоровья. Однако все это, как и снижение веса, будет возможно, если вы будете соблюдать дефицит калорий и не переедать. Исследование 2015 года показало, что люди, которые придерживались интервального голодания, потеряли примерно столько же веса, сколько и те, кто придерживался обычной диеты с ограничением калорий.
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