Похудеть за 7 дней. Проверенный способ без тренировок и диет

Тренажерный зал далеко не единственный способ привести себя в форму.

Если вы не представляете себя даже рядом с тренажерами или имеете неудачный опыт посещения спортзала – не расстраивайтесь, есть 10 способов похудеть без изнурительных тренировок и диет. Об этом пишет realbuzz.

Найдите занятие по душе

Если сама идея занятий спортом вызывает у вас протест или вы не любите рутину, тогда найдите занятие по душе. Чтобы быть в форме, нудно двигаться, а это возможно не только в тренажерном зале. Если вы хотите сделать талию тоньше – покрутите хулахуп, или, например, начните практиковать бег или езду на велосипеде. Если же и такие варианты вам не по душе, займитесь прыжками на батуте. Авантюрный подход к упражнениям может помочь вам сохранить мотивацию и не сбиться с пути к своей цели.

Вступите в клуб

Если вы устали тратить деньги на абонементы в зал, которыми практически не пользуетесь, попробуйте другой подход и вступите в клуб. Есть множество спортивных клубов, например, вы можете присоединиться к команде и попробовать себя в футболе или баскетболе. Или, если вы предпочитаете заниматься в одиночку, можете попробовать присоединиться к клубу бега, скалолазания или гребли на каноэ. Многие клубы обычно предлагают пробные занятия бесплатно, чтобы вы могли попробовать и понять, насколько вам это подходит.

Всегда будьте активны

Фото: Getty Images

Измените свой образ жизни и будьте более активными всегда, когда это возможно. Увеличение базовой физической активности в повседневной жизни может оказать огромное влияние на вашу физическую форму. Паркуйте машину немного дальше от работы, прекратите пользоваться лифтом, отдав предпочтение лестнице. Выполняйте обычную работу по дому, больше гуляйте и меньше сидите на диване перед телевизором. Эти небольшие изменения в сумме могут помочь вам похудеть, даже без посещения тренажерного зала.

Внесите разнообразие

Если вы из тех, кто постоянно начинает новые упражнения, чтобы через несколько недель бросить, тогда вам следует внести разнообразие в свой план тренировок. Выполнение одних и тех же упражнений снова и снова может в конечном итоге остановить ваш прогресс и убить мотивацию, а одно и то же здоровое питание надоест даже самому увлеченному фитнес-энтузиасту. Меняйте свой распорядок дня, пробуйте новую здоровую пищу каждую неделю и посещайте различные тренировки, такие как пилатес, танцы, плавание, бег. Выйдите из зоны комфорта, если вы действительно хотите похудеть без тренажерного зала.

Отправляйтесь на шоппинг

Фото: Getty Images

В среднем женщина сжигает около 48 000 калорий в год только за счет шоппинга. Получается около 385 калорий в неделю. Ходьба по магазинам в течение нескольких часов прекрасная тренировка для мышц ног, а тяжелые сумки с покупками — тренируют руки. Таким образом, вам больше не нужно чувствовать вину за то, что вы покупаете что-то во время похода по магазинам. Смотрите на это так, как будто вы увеличиваете сложность своей тренировки! Так что вместо того, чтобы делать покупки в Интернете, ходите по магазинам самостоятельно, чтобы получить пользу от этой тренировки!

Прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой — любимое занятие боксеров, возможно, одних из самых подготовленных спортсменов. Это простое упражнение, которое задействует почти все мышцы вашего тела и является прекрасным помощником в похудении. Чтобы убедиться, что скакалка имеет правильную высоту для вас, встаньте в центр и потяните ручки вверх, пока веревка не натянется. Ручки должны быть на уровне груди.

Ешьте меньше, но чаще

Еще один способ уменьшить талию, не посещая тренажерный зал, — это изменить свои привычки в еде. Более частое употребление небольших порций в течение дня может помочь ускорить метаболизм и дольше сохранять чувство сытости. Исследование, опубликованное в Журнале Академии питания и диетологии, показало, что люди, которые едят шесть раз в день небольшими порциями, имеют более низкий ИМТ, чем те, кто ест меньше четырех раз в день.

Более частое питание побуждает ваше тело сжигать жир, а не мышечную ткань, и снабжает ваше тело энергией, которую оно может использовать в течение дня, вместо того, чтобы откладывать ее в жир.

Йога

Фото: Getty

Ищете упражнение, которое поможет вам похудеть и привести тело в тонус? Йога может быть идеальной альтернативой тренажерному залу. Если вы новичок в йоге, возможно, стоит посетить несколько занятий с инструктором, чтобы убедиться, что ваша техника правильная. Но как только вы почувствуете уверенность в своих силах, вы сможете практиковать искусство йоги дома самостоятельно. Помимо улучшения гибкости, йога также может снизить уровень стресса и улучшить ваше настроение. Попробуйте заниматься йогой три или четыре раза в неделю.

Балуйте себя

Многие диеты настолько строги, поэтому не удивительно, что люди срываются и переедают. Поэтому вместо того, чтобы ограничивать себя с понедельника по пятницу, балуйте себя в течение недели, например, небольшим бокалом вина после работы или кусочком черного шоколада за чашкой кофе.

Высыпайтесь

Если вы хотите похудеть без тренажерного зала, то секрет может быть в достаточном количестве сна. По возможности старайтесь спать рекомендуемые семь-восемь часов в сутки, так как сон может помочь ускорить обмен веществ, что приведет к естественной потере веса. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что люди, которые не высыпаются, с большей вероятностью будут чувствовать голод, потому что их организм нуждается в энергии, чтобы бодрствовать. Недостаток сна также может вызвать гормональный дисбаланс, из-за которого вы можете чувствовать себя голодным, даже если на самом деле это не так.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.