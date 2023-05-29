Без усилий и спорта. Топ-5 продуктов для плоского живота

Хотите иметь плоский живот, не изнуряя себя физическими упражнениями в тренажерном зале? Все реально!

Доказано, что даже изнурительные тренировки не смогут избавить вас от лишнего жира в области живота, а вот сбалансированная диета – поможет. Введите эти пять продуктов в свой ежедневный рацион, и результат не заставит вас долго ждать. Пишет realbuzz.com

Вода

Одним из основных элементов, который может помешать вам достичь результата, может быть недостаток воды в вашем рационе. Когда в вашем организме недостаточно жидкости, это может вызвать вздутие живота, лишь усугубляя проблему. Употребление большого количества воды может помочь обуздать чувство голода, вывести токсины из организма, улучшить работу пищеварительной системы и избавить от задержки жидкости.

Чтобы получить все эти преимущества, нужно выпивать не менее 8 стаканов в день. Выбирайте негазированные напитки с низким содержанием калории. Это не обязательно должна быть только вода, зеленый чай также является отличным вариантом, и говорят, что он обладает жиросжигающими свойствами. Избегайте любых газированных напитков во время диеты для плоского живота, так как они могут вызвать вздутие.

Ягоды

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Ягоды могут стать вашим секретным оружием в борьбе за плоский живот. Исследования показали, что употребление фруктов красного или синего цвета (например, вишни, черники, ежевики и красного винограда) может помочь вам избавиться от лишнего жира на животе. Химические вещества, которые придают фруктам их яркий цвет, также помогают сжигать жир в желудке.

Семя льна

Семена льна содержит мононенасыщенные жиров (МНЖК), которые обязательно нужно включить в диету для плоского живота. МНЖК, содержащиеся в семенах льна, помогут уменьшить жировые отложения и снизить уровень холестерина, чего не делают насыщенные жиры, содержащиеся в нездоровой пище. Лиз Ваккариелло, автор книги "Диета для плоского живота", выступает за введение большего количества этих полезных жиров в наш рацион, особенно для тех, кто хочет сбросить вес в области живота.

Семена льна не только обязательны для тех, кто хочет иметь плоский живот, они также идеально подходят людям, которые страдают от частого вздутия живота. Благодаря высокому содержанию клетчатки семена будут поддерживать здоровье вашей пищеварительной системы, а также уменьшат вздутие живота. Их легко включить в свой ежедневный рацион: столовая ложка молотых семян льна идеально подойдет к обеденному салату, к смузи или утренним хлопьям.

Йогурт

Йогурт с низким содержанием жира и калорий может стать идеальной пищей для диеты плоского живота. Он помогает улучшить ваше пищеварение и борется со вздутием живота и чрезмерным газообразованием, благодаря содержащимся в нем пробиотикам — эти активные культуры стимулируют рост полезных бактерий в вашем кишечнике. Одно из основных преимуществ заключается в том, что йогурт легко вписывается в ваш рацион, будь то быстрый перекус или часть основного приема пищи.

Исследование, проведенное в Университете Теннесси, показало, что участники, которые ели 500 мл йогурта в день (а также снизили общее потребление калорий), потеряли в среднем на 81% больше жира на животе по сравнению с теми, кто предпочел диету без йогурта. Это также отличный источник минералов и витаминов: цинк, йод, калий и витамин B5.

Цельнозерновые продукты

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Введение в рацион большего количества цельнозерновых продуктов — эффективный способ сбросить лишние килограммы. Эти продукты — прекрасный источник энергии с низким содержанием жира с медленным высвобождением, который поддерживает вас в течение дня и надолго сохраняет чувство сытости. Цельные зерна также обладают дополнительным преимуществом: они не дают жиру накапливаться в области желудка за счет снижения уровня инсулина и кортизола (гормона стресса) в организме.

Пшеница часто является основным цельным зерном в рационе многих людей, однако это, как правило, не лучший выбор.

Из-за того, что пшеница трудно переваривается, она может вызвать у вас вздутие живота. Чтобы придерживаться диеты для плоского живота, выбирайте зерновые, которые все еще находятся в своей естественной форме, такие как овес, полба, коричневый рис и гречка. Попробуйте также киноа, хотя это и семена, вы можете использовать их в качестве питательной замены злакам.

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