Не худейте так. Топ-5 причин, почему вам не подходит интервальное голодание

Интервальное голодание стало настоящей панацеей в борьбе за идеальной фигурой, но подходит оно далеко не всем.

В целом метаболические изменения, которые может вызвать интервальное голодание (ИГ) полезны для здоровья. Однако длительные промежутки времени без еды могут иметь неблагоприятные последствия для некоторых людей. "Не существует универсальных или общих диетических рекомендаций, которые можно было бы сделать для всех людей, включая интервальное голодание", — говорит Дана Эллис Ханнес, доктор медицинских наук, старший диетолог Медицинского центра Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Результат, полученный на интервальном голодании очень индивидуален, но есть люди, которым стоит и вовсе отказаться от данного метода. Об этом пишет Woman’s World.

Люди с РПП

Если в прошлом у вас имеется расстройство пищевого поведения, это вовсе не означает, что вам нужно отказаться от интервального голодания. Однако, по словам Ханнеса, если вы пробуете этот стиль питания, очень важно знать, приспосабливаетесь ли вы к специфике данного метода, особенно в отношении прошлого негативного поведения.

"При прерывистом голодании многие люди также склонны одновременно сокращать калории", — говорит Ханнес. Это не обязательное условие голодания, но это может произойти естественным образом из-за меньшего времени, в течение которого вы едите в течение дня. "К сожалению, люди, у которых в анамнезе были расстройства пищевого поведения, могут начать использовать голодание как способ вернуться к сокращению калорий". Сокращение потребления с помощью голодания может быть проблематичным, поэтому, если у вас есть история этого типа расстройства, но вы все равно хотите попробовать ИГ, Ханнес предлагает планировать прием пищи заранее. Это поможет убедиться, что вы получаете достаточно калорий, даже если вы едите меньшее количество времени.

Дети

Поскольку исследования воздействия голодания на детей ограничены и показывают противоречивые результаты, текущая рекомендация состоит в том, что ИГ не является хорошим подходом для детей и подростков, по словам Лии Блэлок, доктора медицинских наук, детского диетолога в Children's Health округа Ориндж в Калифорнии. "Дети и подростки находятся в периоде быстрого роста и поэтому имеют очень специфические потребности в калориях, которые могут не удовлетворяться голоданием", — утверждает она. "Лучший подход — делать упор на намеренное питание, например, планировать приемы пищи и закуски в определенное время в течение дня, чтобы помочь справиться с чувством голода и контролировать порции".

Кроме того, для детей существует высокий риск возникновения проблем вследствие голодания, из-за повышенных метаболических потребностей, добавляет Омар Джабер, доктор медицинских наук. Эти проблемы могут включать усталость, слабость и раздражительность. Он добавляет, что даже при коротких голоданиях у детей снижается когнитивная функция.

Беременность и грудное вскармливание

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Когда Ханнес была беременна, ее тошнило не только в первом триместре — ее тошнило все время. Было непросто получить достаточное количество питательных веществ и калорий. Если бы она сократила время приема пищи, она подозревает, что это было бы еще сложнее.

"Даже если вы не боретесь с тошнотой, все равно может быть трудно получить все необходимые питательные вещества во время беременности, поэтому стараться отлучить нужное количество калорий всего за несколько приемов пища в день, безусловно, не рекомендуется", — объясняет она.

То же самое касается грудного вскармливания. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, кормящим мамам требуется на 300–500 калорий в день больше, чтобы удовлетворить свои потребности в питании. Добавить эти калории к вашим регулярным потребностям сложно, но еще сложнее вместить это все в короткие временные промежутки.

А если вы пытаетесь забеременеть? Это зависит от вашей ситуации. Например, исследование 2016 года, опубликованное в Journal of Mid-Life Health, показало, что у женщин с синдромом поликистозных яичников или СПКЯ наблюдалось повышение уровня лютеинизирующего гормона, играющего ключевую роль в овуляции, в результате голодания. В том же исследовании было отмечено, что для тех, у кого нет СПКЯ, голодание может быть полезным для фертильности, если оно приводит к снижению избыточного веса, поскольку это может повлиять на репродуктивное здоровье в целом. Если вы работаете с репродуктивным эндокринологом, узнайте у него, может ли это помочь или помешать вашим планам по зачатию.

Возраст и хронические заболевания

Если вам больше 65 лет, вы можете обнаружить, что голодание отлично подходит для общего здорового образа жизни, но это часто верно только в том случае, если нет сопутствующих факторов, говорит Ханнес. Например, если голодание заставляет вас снизить потребление калорий, это может быть проблематично

"Пожилые люди уже испытывают трудности с получением питательных веществ и достаточного количества калорий из-за потери обоняния и вкуса, проблем с пищеварением и отсутствия сигналов голода", — говорит Ханнес. "Добавление еще одного фактора, который может снизить потребление питательных веществ, обычно не является хорошей идеей". Пожилые люди, которые не едят достаточно, особенно достаточное количество белка, подвергаются более высокому риску саркопении, то есть возрастной потери мышечной массы. Это может принести целый ряд проблем, такие как подвижность, сила и даже долголетие.

Другим аспектом, который следует учитывать тем, кто хочет практиковать ИГ, может быть использование лекарств. Есть несколько лекарств, таких как некоторые виды антибиотиков, аспирин, противовоспалительные препараты или лекарства для лечения диабета, среди прочего, которые необходимо принимать во время еды, чтобы предотвратить расстройство желудка. По данным СDC, около 22 процентов людей в возрасте 40-79 лет регулярно принимают пять или более рецептурных препаратов. Координировать прием лекарств с окном приема пищи может быть сложно.

Плохое самочувствие

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Независимо от того, какую комбинацию временных рамок вы пытаетесь использовать, голодание может просто вам не подойти. Если вам кажется, что ИГ заставляет вас чувствовать голод, раздражительность, истощение или головную боль, лучше отказаться от него. В дополнение к этому у вас могут возникнуть побочные явления, такие как расстройство пищеварения, отсутствие внимания или концентрации, головокружение, проблемы со сном, беспокойство. Просто имейте в виду, что некоторые проблемы, такие как раздражительность и проблемы с концентрацией внимания, обычно носят временный характер, поскольку ваше тело приспосабливается, согласно Джейсону Фунгу, доктору медицинских наук, автору книги "Полное руководство по голоданию".

Один из способов ускорить переход — убедиться, что вы получаете достаточно калорий, предлагает он. "Если вы резко сокращаете количество потребляемой пищи, это, скорее всего, приведет к неприятным последствиям, особенно в начале", — говорит он. "Это также повышает риск того, что вы повернетесь в другую сторону и будете переедать во время приема пищи".

Если ваши калории в норме, но вы все еще испытывает дискомфорт, прекратите голодать, чтобы посмотреть, решатся ли проблемы. Если они исчезают, голодание может быть не для вас, говорит доктор Фунг. Или вы можете попробовать сократить временные рамки голодания до плана 12:12 (голодать в течение 12 часов, затем иметь 12-часовое окно приема пищи). Как и в случае любой смены, если у вас есть хроническое заболевание или вы беспокоитесь о своем здоровье, сначала поговорите со своим врачом, чтобы убедиться, что голодание принесет пользу, а не вред.

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