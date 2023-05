Похудеть за 7 дней к свадьбе. Как сбросить вес без диет и стресса

Воспользовавшись этими простыми рекомендациями вы легко сбросите несколько лишних кг и будете просто неотразимы в образе невесты.

Свадьба – очень важное событие в жизни каждой девушки, поэтому в этот день хочется быть идеальной. Похудеть за неделю до свадьбы вполне реально и можно это сделать без голоданий и лишнего стресса. Об этом пишет Eat This, Not That.

Хорошей новостью является то, что быстро и безопасно похудеть перед свадьбой можно даже в ограниченные сроки. "Обычно потеря веса составляет до 1 кг в неделю. Работая над снижением веса в течение полутора месяцев, вы можете сбросить более 5 кг", — говорит Жанетт Кимзал, RDN, NLC, Root Nutrition & Education. "Похудение не должно быть сложным, если вы сосредоточены на своих целях".

Николь Свингл, доктор медицинских наук, разделяет это мнение, говоря: "Несмотря на то, что вы можете находиться в стрессе из-за предстоящей свадьбы, вы сможете похудеть, даже если до дня бракосочетания остался месяц".

Перед вами простые рекомендации, которые помогут вам сбросить 5 кг лишнего веса и даже больше, перед тем как вы облачитесь в свадебное платье и скажете заветное "Да".

Ешьте больше овощей

Фото: Pexels

Время съесть радугу! Одна из главных стратегий "похудения в ограниченные сроки, состоит в том, чтобы увеличить потребление овощей и получить больше клетчатки, которая поможет дольше сохранять чувство сытости и положительно повлияет на здоровье вашего кишечника", — говорит Свингл. "Когда вы чувствуете себя сытым, вы реже едите".

Кимзал соглашается. "Добавление хотя бы одной порции овощей к каждому приему пищи поможет увеличить потребление клетчатки и питательных веществ", — говорит она, подчеркивая, что это также может помочь в похудении.

Откажитесь от посещения ресторанов

Свингл рассказывает, что один из простых способов похудеть перед свадьбой — перестать есть в ресторанах за 30 дней до свадьбы. "Это чрезвычайно эффективно для похудения, так как питание вне дома добавляет огромное количество калорий и натрия в рацион, даже если вы этого не осознаете", — говорит она. "Уменьшая частоту приемов пищи вне дома, вы уменьшаете количество удерживаемой соли и калорий, помогая оставаться в дефиците калорий и помогая весу двигаться вниз".

Делайте акцент на белок

"Один из способов похудеть — это пересмотреть свой рацион и посмотреть, сколько белка вы потребляете", — говорит Кимзал, отмечая, что вы должны стремиться к тому, чтобы в каждом приеме пищи была порция нежирного белка.

Прекратите пить газировку

Фото: Pixabay

Это не только крайне вредно для вашего здоровья, но и наносит ущерб вашей талии. "Отказ от газировки и других сладких напитков может помочь вам похудеть", — говорит Кимзал.

Наряду с обычной газировкой откажитесь от диетической газировки. "Многие люди обращаются к диетическим газированным напиткам для похудения, но это может иметь противоположный эффект", — говорит сертифицированный эксперт по ожирению Сильвия Гонсан-Болли.

Ешьте осознанно

"Наконец, оценка голода по шкале от 1 до 10 перед едой может помочь похудеть, потому что это заставит вас остановиться и подумать, действительно ли это голод или вам просто скучно", — советует Свингл. "Это способствует снижению веса за счет уменьшения количества и частоты приемов пищи". Пока вы едите, медленно жуйте, наблюдайте за своими внутренними ощущениями, не отвлекаясь на гаджеты.

Помните, перспектива — это ключ. "Не позволяйте похудению стать вашей конечной целью. Сосредоточьтесь на том, как вы себя чувствуете. Чувствуете ли вы себя более энергичной, когда просыпаетесь? Это самое важное", — говорит Кимзал. В день свадьбы чувствовать себя энергичной и счастливой гораздо важнее, чем втиснуться в свадебное платье размера XS.

Ранее Фокус писал о том, как можно есть все, включая бургеры, и худеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.