Правда о кето-диете. Вред здоровью, по мнению нутрициолога

Кето-диета обещает ошеломляющие результаты в похудении и даже пользу для здоровья в целом. Так ли это на самом деле?

В основе кето-диеты лежит практически полное исключение углеводов. В результате в метаболизм включаются жиры и кето-тела, так как из-за малого количества углеводов (до 50 г в день), исчерпывается запас глюкозы и организм должен брать ее из своих "резервов". Таким образом организм входит в состояние кетоза — сжигание внутреннего жира.

Ми поговорили с нутрициологом, инструктором по здоровому питанию Натальей Козак о том, как работает кето-диета и подходит ли она всем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

"Эта диета, как и любые диеты в мире основана на дефиците калорий, но дефицит калорий достигается за счет практически полного отсутствия углеводов в рационе: крупа, хлеб, макароны, любые сладости — все это под запретом. На кето-диете углеводный рацион составляет примерно 5-10% и в основном это овощи" — говорит нутрициолог.

Действительно, в рационе кето-диеты — мясо, птица, рыба — без ограничения жирности, орехи, семечки, а также нерафинированные растительные масла, сливочное масло, майонез и другие соусы, но без сахара и крахмала в составе. Углеводы составляют лишь незначительную часть и в основном это различные виды капусты и салатов.

Преимущества и недостатки кето?

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В интернете вы найдете массу восторженных отзывов пользователей об ошеломляющих результатах похудения на таком питании. "На самом деле, за счет критически низкого количества углеводов вес теряется быстро, а за счет высокого количества белка и жиров такая диета считается достаточно сытной" — говорит Наталья Козак.

Однако специалист по здоровому питанию считает, что такая система питания не является панацеей и может нанести огромный урон здоровью при неправильном или долговременном ее использовании. Какие же недостатки есть у кето-диеты, если она дает прекрасные результаты в похудении?

"Кето-диета имеет ряд недостатков. Первое, это то, что на данном рационе очень важно набрать нужное количество клетчатки. Во-вторых, избыток белка повышает воспаление в организме, а избыток жира (насыщенного, в том числе, поскольку не все едят авокадо, орехи и оливки), — получают проблемы с сердечно-сосудистой системой и проблемы в липидном профиле. Поэтому я не рекомендую эту диету никому. На самом деле из-за значительного перекоса нутриентов она только вредит организму".

По мнению Натальи, такой метод питания может существовать в режиме похудения любого человека, но лишь очень непродолжительное время. Особенно вредна кето-диета для людей, у которых уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и для тех, кто имеет проблемы с желчным.

"Люди часто предпочитают насыщенные жиры, а большое количество насыщенного жира способствует активному высвобождению желчи из желчного пузыря. Если там есть билиарный сладж или камни, то такое чрезмерное сокращение может спровоцировать движение этих камней, забивание желчных протоков, резкие боли и т.д." — отмечает нутрициолог.

Кроме того, для того чтобы войти в состояние сжигания кетоновых тел, нужно, чтобы уровень углеводов был соответствующий старту начала распада кетоновых тел. Ведь может случиться так, что процесс кетоза не наступит и человек не получит положительного результата, а только навредит себе".

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Наталья Козак отмечает, что если говорить о похудении, то сбалансированная диета в расчете "-10%" энергии будет давать стабильный результат в похудении и не причинит вреда здоровью. Кроме того, отсутствие углеводов в рационе крайне нежелательно для бактериальной флоры и эндокринной системы нашего организма.

"Кето-диета имеет перспективные результаты в лечении определенных заболеваний, но продолжительное использование данной диеты здоровыми людьми, чревато дисбалансом по нутриентам и принесет значительно больше вреда, а не пользы" — подытожила нутрициолог.

На самом деле кето не является чем-то новым и существует уже более 100 лет, применяясь в лечении лекарственно-устойчивой эпилепсии. Что касается применения данной системы питания с целью снижения веса, то пока изучены лишь краткосрочные результаты, а что касается результатов в долгосрочной перспективе и безопасности данного метода – все неоднозначно.

Учитывая риски и вред, который кето-диета может нанести здоровью, это не лучшей метод в борьбе с лишним весом.

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