Фитнес для ленивых: 5 эффективных упражнений для похудения, которые можно делать где угодно

Хотите красивое подтянутое тело, но не можете посещать тренажерный зал? Воспользуйтесь этими простыми упражнениями, чтобы сбросить несколько килограммов и укрепить здоровье.

Потеря веса заключается не только в том, чтобы хорошо выглядеть или влезать в любимое платье. Это также влияет на ваше здоровье. По данным Национальной медицинской библиотеки, ожирение является одной из основных причин роста сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, поддержание здорового веса поможет укрепить ваше здоровье и снизить риски развития различных болезней. Об этом пишет Health Shots.

Знаменитый тренер Правин Наир, рассказал, какие упражнения без специального оборудования могут помочь с потерей веса.

Упражнения на полу

Для упражнений, которые помогут похудеть нужен только пол, коврик и мотивация! Вам не нужно высокотехнологичное оборудование, чтобы делать упражнения на полу. Наир говорит, что упражнения на полу очень эффективны, поскольку вы в основном используете вес собственного тела. Самое главное, вы можете делать это где угодно, например, в путешествии, в номере отеля или возле бассейна.

Вам нужно всего около получаса для очень эффективной тренировки на полу. Вот некоторые из упражнений, которые вы можете попробовать!

Приседания

Приседания могут помочь сжечь калории, а также укрепить и привести в тонус мышцы нижней части тела.

Как делать приседания?

Делая приседания, ставьте ноги шире бедер.

Сядьте так, чтобы ваше бедро двигалось чуть ниже колен, а затем вернитесь в исходное положение.

Планка

Фото: Getty Images

По словам эксперта, это отличное упражнение для укрепления мышц кора и выносливости.

Как сделать планку?

Начните с положения для отжиманий, когда ваши руки находятся под плечами, а ваше тело полностью выпрямлено.

В то время как ваши пальцы ног и ладони выровнены по полу, ваша спина должна быть прямой, а корпус должен быть напряженным.

Держите планку столько, сколько позволяет ваше тело.

Опуститесь на колени и остановитесь, пока снова не сможете вернуться в планку.

Берпи

Берпи — одно из самых сложных и эффективных движений для общего развития сердечно-сосудистой системы, а также гибкости, — говорит Наир.

Как делать берпи?

Из приседа сделайте выпрыгивание ногами назад, чтобы оказаться в положении планки на прямых руках.

Сделайте отжимание и снова вернитесь в планку.

Прыжком подтяните ноги к рукам и окажитесь в положении приседа.

Сделайте прыжок вверх и резко поднимите руки, издав хлопок над головой

Подъемы ног или обратные скручивания

Очень эффективная тренировка для всей группы мышц живота.

Как делать подъемы ног или обратные скручивания?

Лежа на полу на спине, поднимите ноги.

Упираясь спиной в пол или удерживая нижнюю часть спины прижатой к полу, поднимите ноги, пока они не достигнут уровня таза или не достигнут 90 градусов, затем снова опустите их на пол.

Супермен

Это отличное упражнение для укрепления нижней части спины с помощью статического сжатия, так как очень важно иметь сильную спину.

Как сделать упражнение супермен?

Лежа на животе, вам нужно одновременно отрывать ноги и руки от земли, как ваш любимый супергерой Супермен.

Делайте это, сохраняя мышцы кора напряженными.

Наир говорит, что при выполнении вольных упражнений ваша пульсовая зона должна быть от 110 до 160 ударов в минуту. Эти упражнения можно выполнять от 20 до 40 минут. Выкладывайтесь на максимум, но только до тех пор, пока вы почувствуете себя комфортно, так как, на первый взгляд, упражнения с собственным весом кажутся легкими, но это не всегда так.

Кроме того, чтобы похудеть, упражнения на полу — это лишь одна из многих составляющих, которые вам нужно делать, чтобы обрести фигуру мечты.

Ранее Фокус писал о том, что лучше всего есть после тренировки, чтобы не поправиться

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.