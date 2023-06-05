Спи и худей! 5 способов сжигать жир во сне

Похудеть во время сна вполне реально! Главное знать секретные способы, которые помогут сжигать жир, даже когда вы спите.

Когда вы спите достаточное количество времени на протяжении ночи у вас правильно вырабатываются гормоны, хорошо функционирует нервная система и ускоряется метаболизм. Но вы можете взять от сна еще больше и помочь своему организму сжигать жир, пока вы спите. Об этом пишет realbuzz.com.

Казеиновый протеин

В то время как сывороточный протеин – идеально подходит для восстановления после тренировки, казеиновый протеин – поможет ускорить сжигание жира ночью. Казеин — это белок, на расщепление которого может уйти от шести до восьми часов. Это означает, что ваш метаболизм будет оставаться активным в течение всей ночи, и вы проснетесь, чувствуя себя полным сил, а не голодным как волк.

Жиросжигающие свойства казеина были подтверждены голландским исследованием, которое обнаружило, что после употребление протеина на ночь, происходит ускорение метаболизма на протяжении всей ночи. Точно так же исследователи из Маастрихтского университета обнаружили, что казеин усиливает ночной синтез белка, что помогает восстанавливать и укреплять мышцы. Если учесть, что каждый лишний килограмм мышц ежедневно сжигает 30-35 калорий, то это дополнительный бонус этого суперпротеина, который просто нельзя игнорировать.

Продолжительный сон

Это верно; один из самых эффективных способов сбросить лишние килограммы во время сна — просто больше спать. В современном мире с его напряженным графиком большинство людей часто пренебрегают сном, но если вы хотите похудеть, это необходимо изменить. Не верите нам? Исследование, опубликованное в Archives of Internal Medicine, показало, что люди с избыточным весом в среднем спят на 16 минут в день меньше, чем их коллеги с нормальным весом. Кажется не очень много, но со временем эта разница увеличивается.

Так почему же сон помогает оставаться стройным? Все дело в гормонах лептине и грелине. Лептин помогает регулировать уровень энергии и снижает аппетит, а грелин стимулирует чувство голода и часто вызывает потребность в еде. Результаты исследования, проведенного в Университете Висконсина, показали, что у участников, которые высыпались, был снижен уровень грелина и повышен уровень лептина, что помогло контролировать их аппетит в течение дня.

Ешьте творог перед сном

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Когда дело доходит до диеты, на прием пищи перед сном часто накладывается запрет, но на самом деле это зависит от того, какую пищу вы выберете. Полный отказ от еды перед сном может иметь противоположный эффект, поскольку люди, которые просыпаются голодными, гораздо чаще переедают за завтраком. Небольшой перекус творогом перед сном — отличный выбор, так как он богат казеиновым белком.

В качестве дополнительного бонуса творог содержит аминокислоту триптофан. Исследование, опубликованное в Журнале психиатрических исследований, показало, что триптофан улучшает качество сна и сокращает время, необходимое для засыпания. Это означает, что творог будет подавлять чувство голода в течение всей ночи и обеспечит вам хороший сон. Ну как, нравится?

Тренировка перед сном

В то время как сон сам по себе отлично способствует похудению, есть несколько упражнений, выполнение которых перед сном поможет этому процессу. Одна из лучших – тренировка с отягощением перед сном. Сжигание жира связано с ускорением метаболизма и тренировки с отягощениями отлично подходят для этого. На самом деле, согласно статье, опубликованной в Международном журнале спортивного питания, испытуемые, которые выполняли упражнения с отягощениями, имели более высокий уровень метаболизма в состоянии покоя в среднем в течение 16 часов после тренировки.

Эта тренировка с отягощениями не должна быть слишком сложной. Достаточно простой тренировки с поднятием тяжестей, даже если она не доводит вас до предела и не заставляет ваше дыхание сбиваться. После этого стоит выпить казеиновый коктейль, как упоминалось ранее, это обеспечит последовательное восстановление мышц в течение всей ночи, пока вы будете спать.

Ешьте небольшими порциями

"Ешьте понемногу и часто" — любимый совет тренеров и диетологов во всем мире, и вы будете рады услышать, что это отличный способ ускорить потерю веса ночью. Частые приемы пищи небольшими порциями в течение дня способствуют ускорению метаболизма и гарантируют, что ваше тело продолжит сжигать жир в течение всей ночи. Конечно, чтобы эта техника работала, эти блюда должны быть здоровыми и питательными!

Частые приемы пищи не только ускоряют обмен веществ во время сна, но и гарантируют, что ваш аппетит будет контролируемым и утром вы не проснетесь с желанием съесть пол холодильника.

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