У вас есть 4 минуты! Почему после утреннего кофе сразу хочется в туалет?

Утренний кофе дарит не только удовольствие, наслаждение и бодрость, но и оказывает слабительный эффект – объясняет врач гастроэнтеролог.

Есть люди, которые утром могут пить кофе только дома, чтобы быть неподалеку от туалета, ведь буквально через несколько минут после выпитого чашки кофе они чувствуют позывы к дефекации. Однако случается так не с каждым. Почему кофе провоцирует безудержное желание сходить в туалет "по-большому" и от чего это зависит мы спросили у врача эндокринолога-диетолога, аспиранта кафедры терапии и эндокринологии медицинской академии Украины Татьяны Луговской.

По ее словам, есть несколько причин, почему это происходит: от влияния кофе на гормоны кишечника и деятельность толстой кишки до времени, когда вы его пьете. "Кофе заставляет многих людей бежать в туалет и такая инициация опорожнения происходит даже с кофе без кофеина. Хотя кофе не имеет одинакового стимулирующего действия на кишечник, исследования показывают, что он вызывает желание к испражнению по крайней мере у трети населения и, как правило, влияет больше на женщин, чем на мужчин" — говорит врач.

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Люди, которые подпадают под этот процент, обычно утренний кофе пьют дома, ведь после выпитого чашки слабительный эффект может возникнуть очень быстро. Согласно исследованиям, употребление кофе может усилить сокращение мышц толстой кишки в течение четырех минут, что может вызвать желание к испражнению.

Кажется, кофе с кофеином оказывает гораздо более сильное влияние на активность мышц толстой кишки по сравнению с кофе без кофеина. Одно из предыдущих исследований показало, что употребление кофе с кофеином на 23% сильнее влияет на сокращение толстой кишки по сравнению с кофе без кофеина. Это означает, что употребление кофе с кофеином, вероятно, спровоцирует более сильное желание к испражнению, чем кофе без кофеина.

Кроме способности стимулировать мышечную активность толстой кишки, существует несколько других способов, с помощью которых кофе вызывает у некоторых людей желание сходить "по-большому".

"Кофе стимулирует увеличение выработки нескольких гормонов, таких как гастрин и холецистокинин, участвующих в ответе, называемом желудочно-ободовым рефлексом, который стимулирует сокращение вашего кишечника и перемещает кал в прямую кишку для удаления. Это означает, что кофе может стимулировать движение в вашем кишечнике, что усиливает желание к испражнению. Хотя понятно, что кофе оказывает влияние на определенные кишечные гормоны, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять, как соединения в любимом миллионами напитке влияют на процесс пищеварения", — отмечает гастроэнтеролог Татьяна Луговская.

Исследования показывают, что стимулирующее действие кофе на кишечник является самым сильным именно утром. Врач отмечает, что это может происходить из-за того, что во время сна процесс опорожнения желудка становится медленнее, чем во время бодрствования. Сокращения толстой кишки также уменьшаются, когда вы спите, а после того как просыпаетесь и начинаете двигаться, это делает и ваша толстая кишка. "Употребление кофе утром еще больше стимулирует пищеварительную систему, что может усилить желание к испражнению" — говорит она.

Однако не стоит воспринимать кофе как слабительное средство, ведь такой эффект этот напиток оказывает не на всех. Если у вас проблемы с стулом, запоры, то следует налегать не на кофе, а добавить в свой ежедневный рацион больше клетчатки и пить достаточное количество чистой воды.

Каждый организм уникален, поэтому трудно предсказать, какое действие будет оказывать кофе. Если же вы попадаете в этот процент "счастливчиков", знайте, что с вами тоже все хорошо и что такая реакция на кофе – просто особенность вашего организма.

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