Раскройте глаза: 5 продуктов, которые улучшат ваше зрение

Лучший способ сохранить здоровье глаз – это регулярно заботиться о них.

Нездоровый образ жизни, стрессы, постоянное использование гаджетов и ненормированный рабочий день могут нанести вред здоровью ваших глаз.

Вы можете снизить риск развития заболеваний глаз, соблюдая здоровую и сбалансированную диету. Вы можете предотвратить серьезные заболевания, употребляя в пищу продукты, содержащие витамины, антиоксиданты, питательные вещества и минералы. Вот список некоторых важных продуктов, которые вы должны есть, чтобы поддерживать зрение. Об этом пишет Longevity.Technology.

Рыба

Польза рыбы для здоровья давно известна. Рыба, особенно лосось, может стать отличным дополнением к вашему рациону для улучшения зрения. Кроме того, это удивительный источник полезных жиров омега-3, которые способствуют сохранению здоровья глаз: от предотвращения сухости до здоровой сетчатки.

Яйца

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Яйца — отличный продукт для здоровья и хорошего самочувствия. В них содержатся витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк, необходимые для здоровья глаз.

Витамин А помогает защитить роговицу, лютеин и зеаксантин снижают риск развития катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна сетчатки глаза. Помимо питания сетчатки, цинк помогает глазам лучше видеть ночью.

Миндаль

Миндаль — один из лучших продуктов для вашего здоровья. Витамин А в миндале чрезвычайно полезен для глаз, так как защищает от нестабильных молекул, которые повреждают здоровые ткани. Употребление достаточного количества витамина Е, который также в большом количестве содержится в миндале, может предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна сетчатки глаза и катаракту.

Морковь

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Еще одна полезная для глаз пища — морковь, которая содержит как витамин А, так и бета-каротин. Витамины А и бета-каротин не только помогают предотвратить глазные инфекции и другие серьезные заболевания глаз, но и помогают питать поверхность глаза.

Капуста кале

Кале — это листовая капуста, которая богата антиоксидантами, витаминами, минералами, микроэлементами и бета-каротином.

Кале содержит антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые также содержатся в яйцах и других продуктах. Эти питательные вещества помогают предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна сетчатки глаза и катаракту. Вы должны обязательно включать продукты, которые содержат лютеин и зеаксантин в свой рацион, так как организм не может самостоятельно их вырабатывать.

Для здоровья и остроты зрения немаловажную роль играет здоровое питание. Наличие антиоксидантов в вашем рационе предотвратит развитие неприятных глазных заболеваний и обеспечит вашим глазам здоровье.

Старайтесь, чтобы каждый день на вашем столе были разнообразные цельные, необработанные продукты. Если у вас уже есть проблемы со зрением, важно обратиться к врачу, так как раннее лечение может предотвратить более серьезные заболевания.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.