Салонная укладка: 6 способов придать тонким волосам объем

Эксперты советуют как слабым и тонким волосам добавить объем в домашних условиях.

Лучшими советами, которые помогут вам в короткие сроки сделать свои волосы пышными, придав им объем, делится всемирно известный парикмахер (он даже работал над образом принцессы Дианы), Сэм Макнайт, кавалер ордена Британской империи. Об этом пишет Marie Claire.

Избегайте питательных средств

Сэм говорит, что если вы хотите стать обладательницей объемных волос, лучше держаться подальше от питательных шампуней и кондиционеров. "Использование правильного ухода за волосами даст вашим волосам правильную основу для создания объема. Ваш уход за волосами не должен утяжелять ваши волосы", — говорит он.

Если вы готовитесь к определенному событию и хотите, чтобы ваши волосы выглядели максимально объемными, воздержитесь от использования кондиционеров глубокого действия. "Сейчас не время для глубокого питания или невероятного восстанавливающего ухода. Оставьте это на следующий день".

Тщательно ополаскивайте волосы после мытья

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Также очень важно убедиться, что волосы тщательно вымыты и что все уходовые средства правильно смыты с волос и не будут утяжелять их. "Двойное очищение обеспечивает тщательное очищение волос и ополаскивание, ополаскивание и еще раз ополаскивание. Неправильно выполощенные волосы, с остатками шампуня и кондиционера будут плоскими, тусклыми и тяжелыми", — говорит Сэм.

Измените пробор

Звучит просто, но этот совет, безусловно, один из самых простых способов добавить волосам мгновенный объем. "Измените пробор. Перейдите от среднего пробора к боку на боку. Просто сдвиньте его с обычного места — это мгновенно", — говорит Сэм.

Соберите волосы в пучок

Это один из лучших способов увеличения объема волос. "Нужен быстрый объем и текстура? После сушки феном с помощью спрея для объема мягко скрутите волосы в пучок и закрепите зажимом или мягкой шелковой лентой, чтобы они не вдавливались. Оставьте его, пока будете готовиться, и перед тем, как выйти за дверь, расправьте его, — советует Сэм. "Ваши волосы создают небольшую волну, некоторую текстуру и сохраняют приподнятость корней". Это работает!

Используйте текстурирующий спрей

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Мы говорили, что ключевым моментом является сведение к минимуму уходовых средств, которые утяжеляют, но спрей для придания объема является исключением из правил — вам просто нужно чтобы он был легким. Спрей более тонко распределяется по волосам и не перегружает их в определенных областях. "Наклоните голову, хорошенько расчешите волосы от корней до кончиков и распылите спрей. Это мой лайфхак для моментальной прически на съемке, для объема и густоты волос", — рассказывает Сэм.

Сушите волосы вниз головой

"Наклоните голову вниз, когда сушите волосы феном, чтобы придать им объем, прежде чем пригладить их посередине и на концах расческой", — говорит Сэм. "Сушите волосы феном в направлении, противоположном направлению их падения! Если у вас не очень густые, жесткие, вьющиеся или непослушные волосы, снимите насадку с фена. Она концентрирует поток воздуха, разглаживая, и может сгладить волосы", — добавляет он.

Главное убедиться, что волосы как следует остыли, прежде чем перевернуть голову. Если корни все еще горячие, любой созданный вами объем скоро спадет.

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