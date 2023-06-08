Как дезинфицировать воду и защитить себя от опасных инфекций. Советы доктора Комаровского

Трагедия на Каховской ГЕС несет определенные риски для здоровья, которые, на первый взгляд, неочевидны, но могут быть чрезвычайно опасны для здоровья. Почему нужно дезинфицировать воду и как это сделать?

О возможных последствиях и о том, как их предотвратить, на своей странице в Instagram рассказал Евгений Олегович Комаровский: "Вспышка кишечных инфекций высоко вероятна. Каховская трагедия – это не только 18 млрд кубометров питьевой воды. Это кладбища, фермы, удобрения, сотни тысяч выгребных ям и туалетов, навоз, канализационные системы, которые оказались под водой, свалки мусора, кладбища домашних животных, сотни тысяч тон погибшей рыбы – и все это в Черное море. И от дельты Днепра в Черное море 100 км".

Риск, по словам Комаровского, не ограничивается только лишь Украиной, существует опасность и для Румынии, и для Болгарии, поэтому людям, которые находятся на той территории, также следует проявить осторожность.

Когда речь идет о риске острых кишечных инфекций, это не только потенциально возможная вспышка брюшного тифа и холеры, это и кишечные палочки, и сальмонеллы. Именно поэтому, главный риск несет питьевая вода.

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Важно!

Вода должна быть только бутилированная.

Если нет доступа к бутилированной воде, воду нужно обязательно кипятить (обязательно на протяжении 4-5 минут).

Если нет доступа ни к хлорированной, ни к кипяченой воде, тогда можно воспользоваться специальными таблетками для дезинфекции питьевой воды. Это единственное решение для тех, у кого нет возможности пить бутилированную или кипяченую воду.

В данный момент дезинфицировать необходимо абсолютно все: посуда, разделочные доски, столы и т.д.

Самое простое средство для дезинфекции – бытовой отбеливатель (Белизна). В составе отбеливателя обязательно должен быть гипохлорит натрия. Если 5% раствор, то нужно его разводить 15 мл на 3 л воды, если 15-30% раствор – тогда 5 мл на 3 литра воды. Полученным раствором нужно обрабатывать все, что потенциально может попасть в рот. В особой опасности находятся беременные женщины и дети до 5 лет.

Особое внимание должны сейчас проявить люди, которые работают в сфере общественного питания, детские дошкольные учреждения, детские лагеря. Дезинфекция и мытье рук с дезинфицирующими средствами – это ваша ответственность перед людьми.

Доктор Комаровский акцентирует внимание на напитках со льдом: "Особенно те, кто в такую жару покупает напитки со льдом, 150 раз подумайте, из какой воды делается этот лед. Часто люди не понимают, что лед делают из обычной воды из-под крана. Если у вас есть малейшие сомнения – не пейте напитки со льдом".

Также опасность несет пляжный отдых – не мойте фрукты морской водой, будьте осторожны с продукцией, которую покупаете на пляже, с едой в кафе на пляже.

Меры предосторожности:

Руки необходимо мыть теплой водой с мылом, не меньше 20 секунд

Использовать санитайзеры (не менее 7-% спирта)

Для бытовых потребностей использовать горячую воду.

Будьте максимально осторожны и не пренебрегайте элементарными правилами безопасности.

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