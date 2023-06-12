Здоровье изнутри. 10 продуктов для здорового кишечника

"Все болезни начинаются в кишечнике" — об этом писал древнегреческий врач Гиппократ еще 2,5 тысячи лет назад. С тех пор ничего не изменилось, и здоровый кишечник оказывает влияние на весь организм.

Микробиом кишечника оказывает влияние на многие части тела, включая сердечно-сосудистую систему, иммунитет, психическое здоровье, гормональный баланс и поддержание здорового веса. Нездоровый кишечник может способствовать ряду проблем, включая диабет, высокое кровяное давление, синдром раздраженного кишечника и тревогу.

Хотя прием пробиотиков может стимулировать работу кишечника, необходимо создание прочной основы здорового питания, питающего хорошие бактерии кишечника. Перед вами 10 продуктов, которые помогут сохранить здоровье вашего кишечника. Об этом пишет Well Spa 360

Имбирь

Имбирь помогает поддерживать здоровье кишечника, улучшает пищеварение и облегчает расстройство желудка. Он также может уменьшить изжогу, помочь при заложенности носа и способствовать снижению веса. Гингерол — натуральное соединение, содержащееся в свежем имбире, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют восстановлению баланса кишечника.

Имбирь обычно добавляют в чай, но его также можно добавить в смузи или принимать в качестве добавки.

Бананы

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Бананы содержат волокно под названием инулин, пребиотик, который может помочь в развитии микробиома и обеспечить топливо для хороших бактерий, помогающих поддерживать здоровье кишечника.

Бананы также являются богатым источником фруктоолигосахаридов, которые действуют как пробиотики и способствуют росту полезных бактерий в пищеварительном тракте, что в конечном итоге также помогает пищеварению.

Йогурт

Йогурт богат пробиотиками и может помочь при проблемах с кишечником, улучшить пищеварение и способствовать правильному балансу кишечных бактерий. Однако не все йогурты содержат пробиотики, поэтому обязательно читайте этикетку и ищите именно те, которые в которых есть живые бактерии. По мнению экспертов, йогурт с высоким содержанием белка и минимальным количеством сахара является лучшим.

Чечевица

Чечевица — универсальный продукт, богатый питательными веществами, такими как железо, витамины группы В, магний, калий и цинк, а также устойчивыми крахмалами, которые очень полезны для здоровья кишечника.

Резистентные крахмалы — это углеводы, которые не расщепляются на сахар и не всасываются в тонком кишечнике. Они проходят через большую часть пищеварительной системы в неизмененном виде, обычно ферментируясь в толстой кишке. Затем они снижают уровень pH в толстой кишке, чтобы помочь создать среду, в которой процветают полезные бактерии.

Чечевицу можно добавлять в суп, пасту и салаты, запекать с курицей или рыбой в духовке или просто подавать в качестве гарнира.

Миндаль

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Миндаль богат клетчаткой, которая может увеличить выработку бутирата, который вырабатывается, когда хорошие бактерии помогают расщеплять пищевые волокна в толстой кишке, по данным клиники Кливленда. Он способствует росту ворсинок, микроскопических образований, выстилающих кишечник, и увеличивает выработку муцина, гелеобразного вещества, покрывающего внутреннюю часть кишечника и поддерживающего его здоровье.

Тем не менее, следует также отметить, что миндаль содержит много жира, поэтому, хотя он и рекомендуется для здоровья кишечника, его следует потреблять в умеренных количествах. Добавление миндаля в смузи на завтрак или йогурт — один из эффективных способов включить его в свой рацион.

Малина

Согласно диетологу Майклу Хартману, доктору философии , малина содержит большое количество витаминов, питательных веществ, клетчатки и воды, которые могут изменить состав и разнообразие кишечного микробиома и помочь поддерживать здоровье пищеварительного тракта.

Брокколи

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По словам доктора Хартман, употребление в пищу большого количества глубоко пигментированных овощей и свежей листовой зелени, богатой клетчаткой и пребиотиками, имеет решающее значение для поддержания здоровья кишечника. Брокколи — это сложный углевод, богатый клетчаткой, витаминами А, К, железом и калием, который может помочь при усталости и проблемах с пищеварением.

Топинамбур

По словам доктора Хартмана, эти корнеплоды являются отличным источником инулина, который способствует здоровому пищеварению, помогает контролировать уровень сахара в крови и помогает снизить риск рака толстой кишки.

Горох

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Горох богат растворимой клетчаткой и белком, а также является отличным источником фолиевой кислоты, железа и калия.

Кимчи

Кимчи — источник пробиотиков, который способствует слаженной работе кишечника, может улучшить здоровье сердца, уменьшить воспаление и снизить уровень сахара в крови. В процессе приготовления кимчи образуются молочнокислые бактерии, среди которых Lactobacillus и Bifidobacterium.

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