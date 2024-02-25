Вкусный напиток может помочь вам бросить курить, — эксперты

Некоторые курильщики задумаются о том, как навсегда избавиться от этой ужасной привычки. Эксперты порекомендовали полезный напиток, который может помочь обуздать тягу к сигаретам.

Эксперты компании GoSmokeFree считают, что существует вкусный напиток, который может не только помочь людям бросить курить, но и возместить часть нанесенного ущерба здоровью, сообщает Мirror.

Никотин вызывает сильное привыкание, поэтому курение и вейпинг могут оказаться действительно вредной привычкой, от которой сложно избавиться. Тяга к никотину появляется слишком легко и быстро. Многие задумываются над тем, чтобы попытаться бросить курить навсегда. Однако, несмотря на всю волю, никотинозависимым людям будет трудно просто бросить курить и начать новую, более здоровую жизнь.

Но, по мнению экспертов GoSmokeFree, есть определенный напиток, который может помочь облегчить тягу к никотину. Они считают, что употребление травяного чая может стать ключом к тому, чтобы бросить курить навсегда, из-за того эффекта, который он оказывает на организм.

"Травяные чаи могут быть многообещающим союзником в борьбе с тягой к никотину. Эти чаи оказывают на никотинозависимых стимулирующий эффект, предлагая людям приятную замену привычному курению", — говорят эксперты компании.

Они ссылаются на исследования, которые показывают, что женьшень, содержащийся в некоторых травяных чаях, может обладать терапевтическими свойствами при никотиновой зависимости, поскольку он ослабляет воздействие дофамина, нейромедиатора, вызывающего чувство удовольствия, высвобождаемого во время курения.

Зеленый чай также является хорошим вариантом, поскольку он наполняет организм микроэлементами и аминокислотами, которые, в свою очередь, могут уменьшить желание курить. Это не только может помочь справиться с тягой к курению, но и помочь устранить вред, который курение сигарет и вейпинг нанесли организму.

"Исследования показывают, что он также помогает восстанавливать ткани, поврежденные курением, помогая в долгосрочной перспективе исцелить весь организм", — говорят эксперты.

Они также рекомендуют избегать острой и сладкой пищи. Вместо этого тем, кто пытается бросить курить, следует выбирать здоровые закуски, которые не только полезны, но и снижает вероятность затянуться.

Овощные палочки, такие как морковь, сельдерей, огурцы и зеленый перец, представляют собой сытную и питательную альтернативу. Сладкие палочки корицы также могут помочь облегчить тягу к курению и заменить сигареты или электронные сигареты в моменты искушения. Такие леденцы позволяют быстро ощутить вкус и помогают удовлетворить психологическое желание курить.

Медитация и физические упражнения также играют ключевую роль в борьбе за отказ от курения и должны быть включены в план, который со временем сделает тягу к курению более управляемой. "Важно помнить, что речь идет не только о том, чтобы бросить курить, но и о том, чтобы почувствовать себя здоровее и внести долгосрочные изменения в здоровую жизнь без никотина", — сказали они.

Ранее, 2 января Фокус сообщал о том, что найден простой способ бросить курить, который гораздо эффективнее имеющихся средств. Обнаруженное соединение растительного происхождения не показало никаких серьезных побочных эффектов и в будущем может стать действенным подспорьем борьбы с курением.

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