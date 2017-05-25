Фокус №21 (528)

НА ОБЛОЖКЕ

Мастерству управления людьми ровно столько же лет, сколько самому человечеству. Рейтинг лучших топ-менеджеров в 11 ключевых отраслях украинской экономики

НЕДЕЛЯ

Новости. Теракт в Манчестере, кредиты вместо безвозмездной военной помощи, Украина стала более открытой, война в Донбассе пока не закончится, повальные обыски и аресты украинских экс-налоговиков — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Остановка по требованию. Из-за чего бунтуют пассажиры киевских электричек

ДЕНЬГИ

Перед лицом глобального мира. Как Украине изменить общественное самосознание

Оцифровать чиновника. Почему развитие электронной демократии в Украине нельзя останавливать

Варшавский разговор. Ожидание безвиза породило в среде малого бизнеса "брожение умов" — массовые идеи о масштабировании бизнеса на рынки Европы. В качестве плацдарма для покорения западных стран предприниматели делают ставку преимущественно на близкую нам географически Польшу

РЕЙТИНГ

Идеальные управители. Фокус составил рейтинг лучших топ-менеджеров в 11 ключевых отраслях украинской экономики. В него вошли как демократы, так и авторитаристы, как наёмные менеджеры, так и предприниматели, управляющие собственным бизнесом. Объединяет их одно — умение развиваться в непростых условиях нашей страны

Агробизнес

Промышленность и ТЭК

Нефтегазовый сектор

IT и телеком

Ретейл

Пищепром и FMCG

Строительство и девелопмент

Финансовый сектор

Фармацевтика

Автоимпортёры и дилеры

Транспорт и логистика

Уроки чтения. Фокус попросил фигурантов рейтинга назвать любимые книги и предположил, чему они могут научить будущих топ-менеджеров

После работы. Чем увлекаются украинские топ-менеджеры и как их хобби помогают развивать лидерские качества

Недорого, но со вкусом. В представлении обывателей обеспеченные люди выбирают для отдыха исключительно Лазурный берег Франции или уединённые островки на Мальдивах. Однако CEO крупных украинских компаний по большей части предпочитают куда более бюджетные, а подчас и довольно неожиданные места для отдыха

КУЛЬТУРА

Увидеть и снять. Один из самых известных на Западе украинских фотографов рассказал Фокусу об эстетике нереспектабельного в своих работах, о том, чем отличается художник от фотографа, и об умении разглядеть в жизни её истинные смыслы

Ночные животные. Дом с призраком, юные террористы и солдаты на грани нервного срыва — в главных фильмах, не попавших в украинский прокат

КАРТА МИРА

Как в кино. Амели, Джейсон Борн, Ди Каприо и другие: прогулка по кинематографическим местам Парижа

P. S.

Ой, что будет. Июнь в Украине — месяц меломанов. В разных городах пройдут 16 музыкальных фестивалей на любой вкус и бюджет. Тут тебе и суперзвёздный Atlas Weekend в Киеве, и патриотично-демократичный "Рок Булава" в Переяславе-Хмельницком. Доминируют в фестивальной программе танцевальная музыка и рок. Мы составили список альтернативных мероприятий для тех, кто решил разнообразить свой досуг чем-то кроме танцев и рока