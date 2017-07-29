Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах

В 1930-е годы популярные курорты под Одессой были румынскими, а сама Одесса в начале XX века не могла похвастаться пляжами

По Черноморскому побережью к западу от Одессы до сих пор ностальгически вздыхают в Молдове. В межвоенный период эта часть Бессарабии была оккупирована королевской Румынией — так молдаванам достался кусочек морского побережья. К СССР эту территорию присоединили только в 1940 году.

Жители Молдовы по старой памяти всё ещё посещают посёлки Сергеевка, Затока, Курортное и Приморское (всё это Белгород-Днестровский район). Когда-то они называли их Шаболат, Бугаз, Будаки-Кордон и Будаки

Спуск по песчаным крутым берегам к морю был непрост, а уж подъём — непрост вдвойне. К тому же в Сергеевке-Шаболате море от курортников отделяла полоса лимана

Тем не менее черноморские пляжи пользовались популярностью и не пустовали

Не простаивал и санаторий, в котором оздоравливали с помощью лечебных грязей местного лимана

Удивительно, но сегодня Будацкая коса в Курортном выглядит почти так же, как на старых румынских открытках 1930-х годов: слева — лиман, трава и никого, справа — песок, зонтики и отдыхающие

"Будак" по-румынски — угол, закуток. Он и правда находится в самом дальнем углу Будацкого лимана

Затоку раньше называли Бугаз, а железнодорожная станция здесь называется так до сих пор.

Село Лебедёвка Татарбунарского района на старых открытках пафосно именуется на немецкий манер Bad Burnas (Курорт Бурнас). Строгий немецкий акцент легко объяснить: эту рыбацкую деревушку в Бессарабии в 1787 году основали немцы-поселенцы. Солёные грязи лимана и углеродные ванны помогали лечить заболевания внутренних органов, кожи, опорно-двигательного аппарата. Не брезговали скромным Бурнасом маршал ІІ Речи Посполитой Йозеф Пилсудский, румынский король Михай с семьёй, поэтесса Леся Украинка

А вот Одесса не всегда была богата пляжами. Усыпанный валунами морской берег не слишком подходил для купания

Первым общественным пляжем города стал "Ланжерон" на высоком обрывистом берегу. Тут работали буфет, танцплощадки, купальни, магазины

Популярный среди отдыхающих пляж "Аркадия" в конце ХІХ в. был нагромождением валунов. Приморскую балку с пологим, а не обрывистым спуском присмотрел для своих прогулок бельгиец Эмиль Камбье, директор агентства бельгийских конно-железных дорог. Маршрут конки продлили до балки, на берегу построили первый ресторан на сваях. Местность назвали Аркадией. А дальше понеслось: купальни, ресторации, пивнушки…