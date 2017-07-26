Машины на бензине и дизеле запретят продавать в Великобритании

С 2040 года власти Великобритании запретили продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.
Такую меру одобрило правительство страны, сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.
Решение запретить продажу таких авто является частью стратегии по улучшению качества воздуха в стране.
"Плохое качество воздуха является крупнейшим экологическим риском для здоровья британского общества. В связи с этим правительство намерено предпринять решительные действия в кратчайшие сроки", - заявил представитель правительства.
При этом, местные советы Британии получат дополнительное финансирование общим объемом 3 млрд фунтов стерлингов на выполнение мероприятий, направленных на сокращение загрязнения воздуха от автомобильных дорог. В частности, деньги выделят на модернизацию общественного транспорта с целью сокращения вредных выбросов.
Напомним, Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями.