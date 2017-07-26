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Главная » Стиль жизни » Авто » Машины на бензине и дизеле запретят продавать в Великобритании

Машины на бензине и дизеле запретят продавать в Великобритании

Машины на бензине и дизеле запретят продавать в Великобритании
Фото из открытых источников

Местные советы Британии получат 3 млрд фунтов стерлингов на выполнение мероприятий, направленных на сокращение загрязнения воздуха

26.07.17 216
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С 2040 года власти Великобритании запретили продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Такую меру одобрило правительство страны, сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Решение запретить продажу таких авто является частью стратегии по улучшению качества воздуха в стране.

"Плохое качество воздуха является крупнейшим экологическим риском для здоровья британского общества. В связи с этим правительство намерено предпринять решительные действия в кратчайшие сроки", - заявил представитель правительства.

При этом, местные советы Британии получат дополнительное финансирование общим объемом 3 млрд фунтов стерлингов на выполнение мероприятий, направленных на сокращение загрязнения воздуха от автомобильных дорог. В частности, деньги выделят на модернизацию общественного транспорта с целью сокращения вредных выбросов.

Напомним, Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями.

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