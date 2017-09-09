Toyota преодолела запотевание стекол в автомобиле

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патент японской компании Toyota на систему, которая не допускает запотевания стекол в автомобиле. Об этом сообщает Популярная механика.

Конечно, автоматические системы климат-контроля существуют уже несколько десятилетий, но они лишь измеряют температуру в салоне и регулируют ее. В то же время, осушители воздуха для дома тоже существуют на протяжении десятилетий, но теперь инженеры компании Toyota наконец-то объединили обе эти технологии. Судя по патентной заявке, новая система способна превентивно устранять запотевание стекол, регулируя уровень влажности в салоне автомобиля.

Для этого Toyota оборудовала привычный климат-контроль осушителем воздуха, который включается при необходимости. Система измеряет температуру воздуха и влажность снаружи и в салоне автомобиля. Датчики подключены к электронному блоку управления, который анализирует данные и настраивает интенсивность осушителя и температуру климат-контроля таким образом, чтобы заранее предотвратить запотевание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 2020 года все новые модели Jaguar будут гибридами или электрокарами

Более того, система использует данные спутникового навигатора, чтобы настраивать климат-контроль в зависимости от местоположения автомобиля. В тех точках планеты, которые традиционно считаются более влажными и дождливыми, осушитель будет работать интенсивнее и включаться раньше, а в более засушливых местах, где появление конденсата менее вероятно, осушитель будет включаться гораздо реже.