Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Toyota преодолела запотевание стекол в автомобиле

Toyota преодолела запотевание стекол в автомобиле

Toyota преодолела запотевание стекол в автомобиле
Фото из открытых источников

Новая система способна превентивно устранять запотевание стекол, регулируя уровень влажности в салоне

09.09.17 52
000

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патент японской компании Toyota на систему, которая не допускает запотевания стекол в автомобиле. Об этом сообщает Популярная механика.

Конечно, автоматические системы климат-контроля существуют уже несколько десятилетий, но они лишь измеряют температуру в салоне и регулируют ее. В то же время, осушители воздуха для дома тоже существуют на протяжении десятилетий, но теперь инженеры компании Toyota наконец-то объединили обе эти технологии. Судя по патентной заявке, новая система способна превентивно устранять запотевание стекол, регулируя уровень влажности в салоне автомобиля.

Для этого Toyota оборудовала привычный климат-контроль осушителем воздуха, который включается при необходимости. Система измеряет температуру воздуха и влажность снаружи и в салоне автомобиля. Датчики подключены к электронному блоку управления, который анализирует данные и настраивает интенсивность осушителя и температуру климат-контроля таким образом, чтобы заранее предотвратить запотевание.

Более того, система использует данные спутникового навигатора, чтобы настраивать климат-контроль в зависимости от местоположения автомобиля. В тех точках планеты, которые традиционно считаются более влажными и дождливыми, осушитель будет работать интенсивнее и включаться раньше, а в более засушливых местах, где появление конденсата менее вероятно, осушитель будет включаться гораздо реже.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Цифры не врут. Какое будущее пророчат стране украинские учёныеBMW станет выпускать больше электрокаровС 2020 года все новые модели Jaguar будут гибридами или электрокарами

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 25924
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 11818
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4815
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 5038
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2321
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1472
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3445
  1. НБУ продолжает ослаблять гривну 3917 / 4628
  2. В России уже не говорят о миротворцах ООН 3344 / 3729
  3. Цифры не врут. Какое будущее пророчат стране украинские учёные 2341 / 2787
  4. Данилюк сказал, какая минимальная зарплата заложена в проекте госбюджета-2018 2138 / 2557
  5. Москаль просит Порошенко ветировать закон об образовании 1552 / 1720
  6. Стало известно, кто погиб в результате взрыва на Бессарабке 1442 / 1795
  7. Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов 1404 / 2794
  1. В России уже не говорят о миротворцах ООН 14 / 3729
  2. Киев на ощупь. Город, который не отберут 11 / 1669
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 8 / 57874
  4. Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов 7 / 2794
  5. Стало известно, кто погиб в результате взрыва на Бессарабке 6 / 1795
  6. Данилюк сказал, какая минимальная зарплата заложена в проекте госбюджета-2018 6 / 2557
  7. Военный администратор. Павел Жебривський о том, как управлять прифронтовой областью 5 / 1310
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.