В Украине находится 9% мирового парка авто на газу

К концу прошлого года в нашей стране насчитывалось 2,25 млн авто, которые используют газ в качестве топлива

Украина заняла четвертое место среди стран по количеству автомобилей с газобалонным оборудованием.

На первом месте расположилась Турция.

Об этом сообщается в ежегодном докладе Всемирной ассоциации LPG (WLPGA), на который ссылается newsone.ua.

К концу 2016 года в Украине насчитывалось 2,25 млн автомобилей, которые используют газ в качестве топлива. Это 9% мирового автопарка.

На втором месте с 3 млн машин расположилась Россия. Замыкает тройку Польша с 2,98 млн автомобилей.

Пятое место заняла Южная Корея.

В целом, на начало 2017 года в мире насчитывалось 26,8 млн автотранспортных средств, которые используют LPG в качестве топлива, или около 9% мирового автомобильного парка.

Напомним, Volkswagen вложит свыше 20 млрд евро в производство электромобилей.