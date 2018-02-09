В Киеве на Позняках заметили индийский автомобиль марки Bajaj Qute, который считается самым дешевым серийным авто в мире.
Фотографию бюджетной иномарки желтого цвета опубликовал на Facebook-странице киевлянин Тарас Максимяк.
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Bajaj Qute уже начали официально поставлять в Украину. Цена машины составляет меньше $4000 США. Автомобиль напоминает квадроцикл с кузовом, четырьмя сидениями и багажником. Он оснащен ремнями безопасности для пассажиров и водителя.
Длина авто - всего 2,7 метра, ширина - 1,3 м., высота - 1,6 м., а масса - 399 кг. Максимальная скорость бюджетного средства передвижения - 70 км/ч. При этом машина потребляет 3 литра топлива на 100 км.
Напомним, Ford выпустит 40 моделей гибридных авто и электрокаров.