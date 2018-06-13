Tesla уволит 9% своих работников

Компания Tesla уволит несколько тысяч сотрудников – в общей сложности около 9 % рабочей силы.

Об этом сообщает Reuters.

Как подчеркнул исполнительный директор компании Илон Маск, сокращение вызвано стремлением к упрощению структуры управления компанией.

"Из-за этого, а также из-за необходимости сократить расходы и стать прибыльными, мы приняли трудное решение уволить примерно 9 % всех сотрудников", — говорится в сообщении.

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Сокращение не повлияет на способность компании достичь производственных целей по Model 3 в ближайшие месяцы.

Model 3 считается ключевой для Tesla, поскольку она пытается развиваться из нишевого элитного автопроизводителя в плодотворный бренд в духе Ford (F) или General Motors (GM).

На прошлой неделе акции американского производителя электромобилей Tesla выросли почти на 10 %.

Напомним, в Одессе семья таможенника за два года купила три автомобиля Tesla.