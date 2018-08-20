Volkswagen отзывает сотни тысяч потенциально опасных машин

Около 700 тыс. автомобилей Volkswagen могут иметь проблемы со световой панелью на крыше. Это потенциально могло бы привести к короткому замыканию и возгоранию.

Как пишет немецкий журнал Kfz-Betrieb, компания начала отзыв машин, произведенных до 5 июля.

Неполадки касаются моделей Tiguan и Touran с панорамной крышей. Установленная в автомобилях световая панель в некоторых случаях пропускает влагу, из-за чего может произойти короткое замыкание.

По данным Kfz-Betrieb, только в Германии насчитывается около 52 тыс. автомобилей, которых коснулись неполадки.

Напомним, регистрацию 2800 автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen аннулируют в Украине. Причина - в нарушении импортером Порше Украина процедуры получения сертификатов.