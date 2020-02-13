Компания Renault в Украине рекордно увеличила продажи и долю рынка в 2019 году

Новости компаний

С 2015 года бренд Renault удерживает лидерство на украинском автомобильном рынке. 5 лет подряд лидирующие позиции Renault достигаются благодаря взвешенной ценовой политике, сильной дилерской сети, качественному сервису и инновационным финансовым инструментам.

Renault - бесспорный лидер автомобильного рынка Украины с 2015 года.

По результатам* 12 месяцев 2019 бренд Renault:

№1 на рынке легковых и коммерческих автомобилей (с долей рынка 17,36%). В 2019 году компания Renault в Украине реализовала 16 944 а/м.

В 2019 году компания Renault в Украине реализовала №1 в коммерческом сегменте (с долей рынка 28,3%).

(с долей рынка 28,3%). №1 на рынке легковых автомобилей (с долей рынка 16,4%).

(с долей рынка 16,4%). Модель Renault Dokker №1 в сегменте коммерческих авто.

в сегменте коммерческих авто. №1 в корпоративном сегменте (с долей рынка 25,9%).

(с долей рынка 25,9%). Duster, Logan и Sandero в ТОП-5 самых популярных моделей.

*Данные Auto-Consulting за 2019 год.

В 2019 году Renault в Украине показала положительную динамику продаж. В Украине было продано 16 944 автомобиля Renault - этот показатель на 56,4% больше, чем годом ранее. По итогам 2019 рыночная доля Renault Украина выросла на 4,85 п.п. и составила рекордные 17,36%.

В 2019 году на украинском рынке появилась новинка от Renault - новый Kadjar. Атлетическая и выразительная фигура, стильная и уникальная внешность - все это про новый кроссовер Renault, кторый пленил сердца. В модельной линейке кроме Renault Kadjar, представлено еще пять SUV. Это модели: Sandero Stepway, Captur, Duster и Koleos. Такое разнообразие популярного типа автомобиля позволяет Renault удовлетворять запросы большинства покупателей. Многие мечтают о кроссоверах, ведь они очень удобны и универсальны.

Сразу три модели Renault вошли в ТОП-5 самых популярных моделей в Украине: Duster (5224 проданных авто), Logan (4497 авто) и Sandero (3225 авто).

Бренд Renault способствует увеличению проникновения электротранспорта в Украине. В течение 2018-2019 гг. Компания «Рено Украина» передала 17 электромобилей Renault компании ДТЭК для обслуживания электросетей столицы. Экономия и уменьшение выбросов в атмосферу являются очевидными преимуществами привлечения такого транспорта в автопарке.

Компания Renault ежегодно выступает автомобильным партнером Дней поля, где эксперты отрасли, производители и бизнес-партнеры встречаются для обмена опытом и ознакомления с новинками как сельскохозяйственной сферы, так и смежных областей. В 2019 году состоялось 6 масштабных Дней поля при активном участии разветвленной дилерской сети Renault. В разных частях Украины автомобили Renault представляли агробизнесу широкий модельный ряд и наглядно демонстрировали внедорожные преимущества.

В ноябре журнал "Фокус" представил ежегодный рейтинг лучших работодателей Украины. Редакция выбрала 10 отраслей экономики, формирующих ВВП Украины, и вместе с отраслевыми экспертами отобрала ТОП-3 лучших работодателей. Согласно рейтингу, компания «Рено Украина» находится в ТОП-3 работодателей автомобильной отрасли 2019 года.

Семья дилерских центров Renault крепнет и растет. В течение 2019 года было обновлено 26 дилерских центров в соответствии с концепцией бренда French design &Easy life и зонированием салон-сервис, а на карте появились новые центры Renault в городах Измаил и Кременчуг. В Украине сейчас 35 центров Renault, но в этом году компания продолжит развитие дилерской сети.

Лидерские позиции на рынке и стремительное развитие компании является подтверждением профессионализма большой и дружной команды Renault, которая продолжает активно работать над удержание первого места на украинском автомобильном рынке.