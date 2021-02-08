У чиновницы Мининфраструктуры не "завелся" электрокар в мороз

В морозную погоду электроавтомобиль может быть полностью заряжен, но не отдавать ток.

Эксперт по транспортным инновациям из Министерства инфраструктуры Марина Кытина 8 февраля пожаловалась на то, что ее электромобиль Nissan Leaf не "завелся" в морозную погоду.

Как видно на фото приборной панели, батарея заряжена почти полностью — на 94%, но ее температура крайне низкая — это видно на левой части монитора. Таким образом, батарея не отдает ток и движение невозможно.

Друзья Кытиной в Facebook не смогли дать ей дельных советов, которые могут помочь здесь и сейчас. Большинство рекомендаций заключались в необходимости теплого гаража, крытого паркинга, дополнительного обогрева батареи или различных шутках про костер и фен для волос.

Отметим, Марина Кытина поддерживает распространение электроавтомобилей в Украине. В 2018 году девушка рассказывала Фокусу, как сменила Nissan Qashqai, попавший в ДТП, на электрический Nissan Leaf. Чиновница проживает в частном доме и не испытывает проблем с зарядкой "четырехколесного друга".

Судя по приборной панели, речь идет о Nissan Leaf предыдущего поколения 2013-2017. Фото с таким авто стоит у Кытиной на аватарке в Facebook.

Заявленный жизненный цикл батареи такого авто — 8 лет. Запас хода Nissan Leaf — 175 км. Мощность электродвигателя — 107 л.с./80 кВт.

Как избежать проблем с электромобилем в мороз?

держите авто в тепле — банальный совет, но самый действенный;

установите подогрев батареи для электрокара. Даже при сильном морозе дополнительный обогрев аккумулятора будет поддерживать нужную температуру;

регулярно подзаряжайте автомобиль. В мороз любые батареи теряют больше энергии, так что беспокоиться о своевременной нужно чаще.

Что делать, если электроавто не запускается зимой?

К сожалению, не существует методов для быстрого запуска электрических автомобилей. Может помочь только потепление — батарея нагреется от тепла окружающей среды и сможет продолжить работу. А пока владельцы незапустившихся электрокаров вынуждены пересесть на общественный транспорт или воспользоваться услугами такси.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, когда зарядить электроавтомобиль в Украине станет так же просто, как и заправить авто с двигателем внутреннего сгорания.