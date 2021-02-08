У чиновниці Мінінфраструктури не "завівся" електрокар у мороз

У морозну погоду електроавтомобіль може бути повністю заряджений, але не віддавати струм.

Експерт із транспортних інновацій з Міністерства інфраструктури Марина Китіна 8 лютого поскаржилася на те, що її електромобіль Nissan Leaf не "завівся" в морозну погоду.

Як видно на фото приладової панелі, батарея заряджена майже повністю — на 94%, але її температура вкрай низька — це видно на лівій частині монітора. Таким чином, батарея не віддає струм і рух неможливий.

Друзі Китіної у Facebook не змогли дати їй слушних порад, які можуть допомогти тут і зараз. Більшість рекомендацій полягали в необхідності теплого гаража, критого паркінгу, додаткового обігріву батареї або різних жартах про багаття та фен для волосся.

Зазначимо, Марина Китіна підтримує поширення електроавтомобілів в Україні. У 2018 році дівчина розповідала Фокусу, як змінила Nissan Qashqai, який потрапив у ДТП, на електричний Nissan Leaf. Чиновниця проживає в приватному будинку і не має проблем із зарядкою "чотириколісного друга".

Судячи з приладової панелі, йдеться про Nissan Leaf попереднього покоління 2013-2017. Фото з таким авто стоїть біля Китіної на аватарці у Facebook.

Заявлений життєвий цикл батареї такого авто — 8 років. Запас ходу Nissan Leaf — 175 км. Потужність електродвигуна — 107 к.с./80 кВт.

Як уникнути проблем з електромобілем в мороз?

тримайте авто в теплі — банальна порада, але найдієвіша;

установіть підігрів батареї для електрокара. Навіть у сильні морози додатковий обігрів акумулятора підтримуватиме потрібну температуру;

регулярно заряджайте автомобіль. У мороз будь-які батареї втрачають більше енергії, тож турбуватися про своєчасну потрібно частіше.

Що робити, якщо електроавто не заводиться взимку?

На жаль, не існує методів для швидкого запуску електричних автомобілів. Може допомогти тільки потепління — батарея нагріється від тепла навколишнього середовища й зможе продовжити роботу. А поки власники електрокарів, які не запустилися, змушені пересісти на громадський транспорт або скористатися послугами таксі.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, коли зарядити електроавтомобіль в Україні стане так само просто, як і заправити авто з двигуном внутрішнього згоряння.