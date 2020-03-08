Ford Focus ассоциируется с проверенной временем рабочей лошадкой. История машины насчитывает более 20 лет, много раз за это время модель входила в десятку самых продаваемых авто в Европе. Однако её четвёртое поколение заиграло новыми красками. Чтобы понять, на что похож новый Форд Фокус хэтчбек, мы взяли его на тест-драйв

Хорошая репутация не повод расслабляться, тем более конкуренты удивляют публику всё новыми наработками. Поэтому в 2018 году Ford выпустил четвёртое поколение Focus, получившее новый дизайн и платформу C2. Новый Форд Фокус 4-го поколения предлагают в трёх вариантах кузова: седан, универсал и пятидверный хетчбэк. Для хетчбэка, в свою очередь, предусмотрена особая комплектация Activ — автомобиль, который производитель относит к классу городских кроссоверов. Эту версию Ford Focus мы и взяли на тест-драйв. На украинском рынке Focus Activ представлен лишь в основном варианте. Это бензиновый 1,5-литровый двигатель в паре с восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Но нам на тест досталась машина, доступная под заказ: 1,5-литровый дизель в паре с шестиступенчатой "механикой".

Форд Фокус 4 хэтчбек актив: спортивный и мускулистый

Визуально модель отличают пластиковый обвес кузова, полностью светодиодная оптика, крупные 17-дюймовые колёса (хотя возможен вариант даже с R18) и увеличенный на 30 мм по сравнению с базовым Focus дорожный просвет. Одним словом, автомобиль выглядит спортивно, современно и при этом солидно. Его облик полностью соответствует машине для активной езды, хотя назвать это авто кроссовером всё же сложно из-за небольшой высоты. Скорее это машина очень удобного для города среднего размера.

Чёткость линий, эргономичность, достойное качество материалов — первое, что отмечаешь, садясь в салон Ford Focus Activ. Руль с кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой, 8-дюймовый сенсорный дисплей, удобный блок климат-контроля — всё продуманно и практично.

Салон просторный, потолок не давит, пассажирам заднего ряда жаловаться на нехватку места не придётся. Широкий дверной проём позволяет загружаться на задние сидения с комфортом, а пространства для ног хватит даже людям высокого роста. Багажник объёмом 375 литров стандартный для класса. Нужен больше — придётся брать универсал.





В этой комплектации цена Форд Фокус хэтчбек — 800 тыс.грн.

Стоит отметить и удобные передние сидения. Посадка глубокая, есть боковая поддержка. Боковые зеркала показались маловаты, но в целом обзор нормальный, при парковке помогают парктроники и камера заднего вида, а в нашем тестовом авто предусмотрен и парковочный автопилот.

Наконец благодаря крепкой подвеске (сзади стоит так называемая многорычажка) и хорошей шумоизоляции киевские дороги воспринимаются не так пугающе.

Ford Focus Active для резвой езды

1,5-литровый дизель EcoBlue — разработка 2016 года инжиниринговых центров Ford в Великобритании и Германии. Он экономичнее, легче, тише предшественников и соответствует экостандарту "Евро 6". Мы не тестировали его поведение с "автоматом", а вот с "механикой" получился хороший тандем. Ускорения даются легко, и если ход первой передачи короткий, уже на второй можно разогнаться так, чтобы сразу перейти на четвёртую.

В комплектации Active предусмотрено пять режимов езды: "нормальный", "эко", "спорт", "скользкая поверхность" и "колея" (если водитель таки решит выехать на бездорожье). По трассе машина без напряжения идёт на скорости 140–160 км в час, и по ощущениям от педали газа это далеко не весь потенциал двигателя.





Притом авто достаточно экономичное: при езде по пробкам средней тяжести расход был порядка 5 л на 100 км, а по трассе машина летит, довольствуясь 4 л на 100 км.

Автомобиль сам подсказывает оптимальную передачу для данной скорости, выводя значок на приборную панель, так что даже если вы давно не ездили на "механике", Focus Activ поможет.

Как и в большей части современных авто, в этой модели решена главная проблема механической коробки передач — сложность старта в гору, особенно в пробке, когда машина может откатиться назад в момент включения передачи. Ассистент движения на подъёме включает электронный стояночный тормоз, стоит только надавить на тормозную педаль. И отключает его лишь тогда, когда водитель, выжав сцепление, нажимает на газ.

Дополнительные опции Форд Фокус 4

В нашей комплектации Ford Focus Activ "упакован" как авто приличного класса. Пакет Driver Assistance включает в себя адаптивный круиз, распознавание дорожных знаков и автоматический дальний свет, удержание в полосе, беспроводную зарядку для смартфона, мониторинг слепых зон зеркал и упомянутого ранее парковочного помощника, который сам вращает руль, а водителю остаётся лишь переключать по его подсказке передачи. Полезна в повседневном вождении и опция предупреждения о приближении движущегося объекта при включении задней передачи.

Цена Форд Фокус Актив — 800 тыс. грн (около $32 тыс.), что выводит его в высококонкурентную категорию. В ней Mazda СХ3 в премиум-комплектации и Volkswagen Golf или T-Rock. Впрочем, нам и внешне, и по ощущениям от езды тестируемое авто больше всего напомнило другой "кросс-хетч" — Volvo V40 Cross Country.

Одним словом, Focus Activ придётся побороться за покупателя, но история марки ярко свидетельствует о том, что Ford бороться умеет.





Технические характеристики Форд Фокус 4:

Двигатель — турбодизель EcoBlue, объём 1,5 л, мощность — 120 л. с.

Переднеприводный хетчбэк повышенной проходимости класса С

Максимальная скорость — 196 км/час Ускорение до 100 км/час — 10 сек.

Заявленный расход топлива — (город/трасса/смешанный) — 4,1/3,5/3,7 л / 100 км

Коробка передач — шестиступенчатая "механика"

Вердикт Фокуса

— Современный дизайн

— Удобный салон

— Внушительный пакет опций

— Тяговитый двигатель